Минский этап республиканской благотворительной акции «Наши дети» стартовал во Дворце детей и молодежи

Новости Беларуси. С заботой о самых маленьких. Столичный этап республиканской благотворительной акции «Наши дети» стартовал во Дворце детей и молодежи.

Премьера благотворительного марафона в столице прошла с аншлагом. В праздничном мероприятии традиционно приняли участие дети, нуждающиеся в особой защите: сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей.

В развлекательной программе – танцы, хоровод со сказочными персонажами, детективный спектакль и море подарков.

Всего в рамках акции запланировано более 50 интересных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Шкляр, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Это обширная акция, которая не должна оставить без праздника, конечно, ни одного ребенка. Нам очень хочется, чтобы эта акция, зимние каникулы запомнились нашим юным белорусам, чтобы они смогли пополнить свой творческий потенциал, весело провести время.