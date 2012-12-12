Возрастет ли пособие для детей до 3 лет в 2013 году вдвое?

Новости Беларуси. В Беларуси с 2013 года пособия для детей в возрасте до трех лет вырастут почти вдвое. Соответствующий законопроект парламентарии рассматривают сегодня во втором чтении. Он может вступить в силу уже с 1 января.

Одна из главных новаций документа - изменение механизма расчета ежемесячных выплат и зависимость от очередности рождения. Так, размер пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет будет привязан не к бюджету прожиточного минимума, а к среднемесячной заработной плате работников по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Шамаль, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Перерасчет будет проводиться 4 раза в год, как и заработная плата и пенсия 1 февраля. Поэтому пока, по предварительным данным, 35%, если брать сегодняшнюю позицию, то это будет порядка 1 миллиона 400 тысяч белорусских рублей. 40% - это на второго и последующих детей – это порядка 1 миллиона 600 тысяч белорусских рублей. И на ребенка-инвалида 45% - это порядка 1 миллиона 800 тысяч белорусских рублей.