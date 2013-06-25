В Минске представили современный детский сад, оснащенный уникальной системой видеонаблюдения

Новости Беларуси. 25 июня в Минске представили суперсовременный детский сад. Правда, само здание построили еще в 60-ых, но после реконструкции оно получило не только новый облик, но и новые возможности. Не стоит здесь беспокоиться и о безопасности: из ноу-хау – система видеонаблюдения.

В 2013 году трехлетний Роман впервые пойдет в садик. То, что с последним повезло, мальчик еще не понимает, но, кажется, уже выбрал любимое место на детской площадке. А вот мама к выбору подошла обдумано.

Лидия Чераевская:

Размещение садика очень нравится, площадки, нравится, что тут разные покрытия, разные зоны.

Раньше путь до яслей занимал у них минимум полчаса, сейчас – максимум пять минут. Отец и дочь Царик пришли на новоселье одними из первых.

Кирилл Царик:

С удовольствием пошли на открытие сюда посмотреть, даже проскользнули в группу и глянули, что там интересного. Дочке понравилось.

Четыре группы, одна из них – ясельная. Это двухэтажное здание станет вторым домом для 75 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заведующая Наталья Михайловна не без гордости проводит экскурсию. Что и говорить: есть что показать. Просторные игровые комнаты, уютные спальни. Есть спортзал и зал для занятий музыкой. Все – от мебели до игрушек – отечественного производства. В пристройке располагается пищеблок и медпункт.

Отдельная позиция – безопасность детей. В садике установлена современная система видеонаблюдения.

Наталья Стасева, директор ГУО «Ясли-сад № 55» Минска:

Это уникальная система. Мы первопроходцы. 12 камер по всему зданию установлены, заведены все на единый монитор. Уже мы осматриваем весь периметр здания.

Тенденция последних лет: белорусы стали больше рожать и больше строить. Спрос на место в садике зачастую превышает предложение. И поэтому детский вопрос не теряет своей актуальности.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В наши планы входит, чтобы больше средств выделялось именно на создание новых детских садов, новых групп, новых учреждений.

Занятия в садике начнутся уже с первого июля. Впрочем, дошколята времени не теряют и уже разучили музыкальный номер.