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В Логойске 5-летний ребёнок во дворе дома погиб под колёсами Renault

17 июня 2013 12:28
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Новости Беларуси. Трагедия на улице Победы в Логойске произошла в субботу. Ничего беды не предвещало. Дети играли на дворовой территории. Когда по улице двигался 24-летний водитель на Renault, ребенок, который до этого стоял на возвышении, поскользнулся и оказался под задним колесом автомобиля.

Со слов очевидцев, улица, на которой произошла трагедия, тихая, автомобильного движения на ней практически нет. И водитель, и погибший ребенок – местные жители. Сегодня мальчику исполнилось бы 6 лет. В сентябре этого года ребенок должен был пойти в первый класс.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает взрослых исключить игры детей вблизи проезжей части, их самостоятельный доступ к транспортным средствам, напоминает о необходимости использовать детские автокресла, а детей старшего возраста пристегивать ремнями безопасности.

К несчастью, трагедия на улице Победы в Логойске - не первая гибель детей на белорусских дорогах. Так, в ноябре в Борисове 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Событие не мирового масштаба, а человеческая трагедия вызвала тревогу в том же ноябре. Трагедия маленького человечка и минской семьи – 9-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в школьном дворе. Случай, казалось бы, нелепый – как и всякая трагедия, но… Человек, сидевший за рулем злополучного внедорожника, живет буквально через дом от семьи погибшего ребенка. По словам Аллы Константиновны (бабушки погибшего мальчика), ни до, ни после похорон, водитель даже не попытался выйти с ними на связь. Но несмотря на страшное горе, бабушка Владика понимает: винить одного конкретного человека не выход (смотрите видео).

 

# Авария в Минской области # Дети

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