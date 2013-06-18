Телеканал СТВ снял сюжет после обращения на горячую линию: В Ленинском районе Минска дети травмируются на качелях

Новости Беларуси. На горячую линию канала СТВ обратились молодые мамы одного из домов в Ленинском районе. Бить во все колокола их заставило состояние качелей на детской площадке. На опасном аттракционе травмированы дети.

Случай травматизма на детской площадке – уже не редкость. Поэтому в своем родном дворе молодая мама Татьяна гуляет редко. Все карусели отметили далеко не один юбилей. Поэтому с маленьким Тимофеем ходить пока приходится во двор по соседству.

Татьяна Шуляк:

Прошлым, по-моему, летом собирали тут жильцов двух подъездов и якобы предлагали строить новую площадку.

Есть уже и первые последствия. Школьница из ближайшего дома вышла просто погулять во двор. В итоге – синяки и испуг. Дворовый аттракцион в буквальном смысле проломился под девочкой.

Вот это те самые злополучные качели. Ребенок, к счастью, серьезно не пострадал. К слову, в этом случае и ЖРЭО среагировало оперативно. Новые, уже безопасные карусели, появились сразу же после звонка пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Константин Горолевич, директор КУП «ЖЭУ-2» Ленинского района:

Поступила заявка на диспетчерскую службу, что сломано крепление качелей. Вышел на место мастер, составили акт, привели в рабочее состояние качели.

По правилам, плановый осмотр должен быть ежемесячным. Правда, нередко такое поведение ЖЭСов становится скорее исключением.

Жители дома по улице Судмалиса и сейчас недоумевают: ни собрания, ни обращения в ЖЭС, пусть и в устной форме, ситуации не исправили.

Андрей Силицкий:

На прошлой неделе тоже ребенок упал, вообще с других дворов пришедший.

В таких ситуациях юристы советуют: все нужно зафиксировать документально.

Яна Дубровская-Шахнович, адвокат юридической консультации № 2 Ленинского района:

Сотрудники милиции, которые приедут по заявлению, произведут осмотр места происшествия, того места, где ребенок упал, опросят очевидцев. Родителям должны выдать направление на судмедэкспертизу.