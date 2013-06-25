Новости Беларуси. Строительство пяти детских садов проектируется в Минском районе. В перспективе новые дошкольные учреждения появятся в Мачулищах, Хатежино, Колодищах, Сеннице и Лесковке.

Проблема дефицита мест в детских садах для Минского района особенно актуальна. В целом же в регионе количество мест в учреждениях дошкольного образования превышает потребность в них. К тому же, в 2013 году в столичной области продолжается строительство трех детских садов на 230 мест: в Солигорске, Слуцке и Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.