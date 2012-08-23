В Гродненской области рождается больше детей, чем в других регионах Беларуси

Новости Беларуси. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Марианна Щёткина, находясь с рабочей поездкой в областном центре. В рамках Республиканской программы «Демографической безопасности Беларуси» в регионе активно ведётся поддержка многодетных семей, на предприятиях работникам предоставляются полные социальные пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская медицина не уступает общеевропейским показателям, благодаря чему детская смертность сведена к минимуму. В месте с тем, по-прежнему в регионе проблемным остаётся вопрос смертности от внешних причин – несчастных случаев, пожаров, техногенных аварий. Это негативно сказывается на общей демографической ситуации Гродненской области. С начала года население Принеманья уменьшилось на 1200 человек.

Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Гродненской области более 6 тысяч детей родилось за первые полгода, это на 5 % выше. Одновременно на 7% уменьшилась смертность. Это благодаря тому, что развивается здравоохранение, принимаются меры по профилактике социального сиротства. Очень важно, чтобы сегодня регулировалась смертность от внешних причин, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, не проявляли халатности. Речь идёт о пожарах, об утоплениях.