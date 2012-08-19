Многодетные и неполные семьи Гродненской области собирают детей в школу с помощью предприятий региона

Новости Беларуси. Облегчить своим многодетным сотрудникам сборы детей в школу решили на предприятиях Гродненщины. С начала августа всем нуждающимся помогают деньгами на покупку принадлежностей.

Для многодетной мамы Натальи Панферовой сейчас самые жаркие дни. Необходимо собрать в школу сразу двоих детей. Портфели, костюмы, канцелярские товары. Все это должно быть не только практичным, но еще и понравиться сыну и дочери. В поисках модных принадлежностей женщина уже объехала почти все магазины города.

Наталья Панферова:

Конечно, тяжело. Раньше, когда мы учились, у нас было все одинаковое. Теперь большой очень выбор для детей. Все есть: разные тетрадки, разные обложки. Тяжело, конечно, выбирать. И по ценам нужно как-то подстраиваться.

Стоимость школьных принадлежностей действительно разная. Цены на полный комплект, вместе со школьной формой, варьируются от 700 тысяч и до трех миллионов. В бюджете многодетной семьи такие деньги сразу найти трудно. Поэтому Наталья все школьные покупки равномерно распределила на три летних месяца.

Наталья Панферова:

Мы за все лето потихоньку начинаем покупать: тетрадки, ручки, карандаши. Потому что все сразу мы не купим, таких финансов на сегодняшний день у нас нет. Но с моей работы, конечно, помогают. Помощь материальная. Я им очень благодарна за это.

Оказать поддержку многодетным и неполным семьям при подготовке детей в школу стараются все предприятия Гродненщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В строительной компании Натальи Панферовой материальные выплаты таким работникам – уже традиция. Каждый год в начале августа здесь стартует специальная акция «Соберем детей в школу». Родителям начисляются деньги на приобретение самого необходимого. И такая забота уже приносит свои плоды.

Владимир Железнякович, председатель профсоюзного комитета строительного предприятия:

53 семьи многодетных. В прошлом году было 45. Нам приятно, что у нас пополнение есть, мы рады этому. И я думаю, что и в следующие годы у нас будет прибавление.

Для Панферовых же походы по магазинам уже позади. Все необходимое из школьного списка они приобрели.

Андрей Панферов:

Килограмма три сумка, еще книжки посчитать. Принадлежностей на полгода точно хватит. Ручки, карандаши, ластики, тетради. В школу собрался.

Оставшиеся три недели дети планируют посвятить исключительно отдыху.