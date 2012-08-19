Белорусские олимпийцы провели благотворительную акцию для пациентов детского онкоцентра в Боровлянах

Новости Беларуси. Белорусские олимпийцы 19 августа снова собрались вместе, но уже не на соревнованиях, а для участия в благотворительной акции. Спортсмены решили помочь пациентам детского онкоцентра в Боровлянах. Призеры минувшей лондонской Олимпиады вручили детям подарки и устроили для них настоящий праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И такие акции в Беларуси уже стали традиционными.

Александра Герасименя, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Лондоне:

Пригласили детей и наших олимпийцев, чтобы провести это время вместе, отпраздновать.

Николай Мирный, тренер по теннису:

Спортсмен, который понимает жизнь, понимает, что есть добро и зло, больные и здоровые, который понимает, что такое хорошо и плохо, делает от сердца эти акции и об этом не говорит.