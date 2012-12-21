В детском саду Могилевской области +7 градусов!

Новости Могилевской области. 20 декабря утром в спальне детского сада Черикова на Могилевщине столбик термометра замер на отметке в 7 градусов! Ситуация продолжается не первый день. Чтобы дети не замерзли, воспитатели включают обогреватели. Родители замерзающих детей пеняют на бесхозяйственность местного ЖКХ, а коммунальщики винят морозы и старую систему отопления.

В музыкальном зале старшие воспитанники готовятся к новогоднему утреннику. А Леру слова из песни только расстраивают. Сегодня в ее ясельную группу никто не пришел. В игровой — 14 градусов, а в спальне - всего 7.

Ирина Кравцова, воспитатель яслей-сада №3 Черикова:

Мы сами работаем в таких условиях. Холодно. Согреваемся, танцуем, движемся, играем. Так согреваемся.

Температуру поднимают с помощью обогревателей, которыми, к слову, в детском дошкольном учреждении пользоваться строго запрещено. Но как по-другому спасать детей, воспитатели не знают.

Наталья Соколова, заведующая яслями-садом №3 Черикова:

Обогреватели мы ставили рано утром до прихода детей, чтобы нагреть группу. Как дети приходят в половине восьмого, мы их убрали.

Ольга Ходос, медсестра яслей-сада №3 Черикова:

У нас же и в прошлом году были такие проблемы. Но потом сделали ремонт, все переварили. Мы были уверены, что все будет нормально. Видимо, не так сделали.

А вот заместитель председателя Чериковского райисполкома уверяет: проблема возникла только вчера. За наружные работы по теплотрассе он ручается. А вот батареи в детском саду — не в его компетенции.

Дмитрий Рубан, заместитель председателя Чериковского райисполкома:

Внутренние работы делает само образование, я к внутренним работам отношения никакого не имею. Я помню, что было обращение по изоляции теплосети. Они немедленно были утеплены.

По каким стандартам утеплены эти трубы и как они могут сохранять тепло, непонятно.

Павел Гаревский, папа воспитанника яслей-сада №3 Черикова:

Позвонил инженеру в Жилкоммунхоз, он сказал, через пару часов все решится. Это было в понедельник в 11 часов утра.

Родители воспитанников замерзающего учреждения бьются с этой проблемой с октября. Большой участок теплотрассы, который ведет к садику и нескольким многоэтажкам, не был изолирован. Но тогда, после жалобы, Чериковский Жилкоммунхоз отчитался — все устранено.

Кирилл Дорошенко, заместитель начальника управления Комитета госконтроля Могилевской области:

Случай вопиющий, нужно принимать все меры, чтобы сад был с теплом, чиновники отчитались осенью, что все нормально. Будут приниматься меры по привлечению к ответственности должностных лиц.

Сегодня на местной котельной в Черикове включили дополнительный газовый котел. Чиновники уверяют — в третий сад тепло придет. Свежо предание, но с такими коммуникациями — верится с трудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.