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Нога 8-летнего минчанина застряла в батарее. Малыш получил серьёзные ожоги

21 декабря 2012 08:03
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Новости Беларуси. Казалось, ничего беды не предвещало: ребёнок играл в кресле. В какой-то момент мальчик неловко повернулся, соскользнул и угодил ногой в просвет между стенкой и трубой. Родители не смогли самостоятельно справиться с ловушкой. Пришлось вызывать спасателей.

Как рассказал помощник начальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский, чтобы освободить ребенка, пришлось специальным инструментом отжимать трубу.

С диагнозом ожоги 2-й степени тяжести (5 процентов тела) ребёнка доставили в больницу.

Напомним, в необычную ловушку угодил этой осенью маленький солигорчанин. Голова малыша застряла в чайнике. Как выяснилось, малыш играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Снять посудину удалось только с помощью спасателей.

# Дети # Несчастный случай

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