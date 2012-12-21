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С 21 декабря минский Дед Мороз ждет в гости детей в парке Горького

21 декабря 2012 07:02
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Новости Беларуси. Минский Дед Мороз прибудет сегодня в свою резиденцию в парке Горького. С этого дня сказочный персонаж со своими верными помощниками ждет ребят в гости, чтобы поздравить с наступающим Новым годом.

Как и раньше, Дед Мороз готов общаться  индивидуально  и с целыми группами. Цена вопроса - от 30 до 100 тысяч рублей. Во время беседы седобородый старец поинтересуется у детей, как прошел уходящий год, предложит игры и загадки. Запись на прием к сказочному гостю уже открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Новый год

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