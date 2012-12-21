С 21 декабря открывается новогодний маршрут в Главную резиденцию Деда Мороза

Новости Беларуси. 21 декабря с минского железнодорожного вокзала отправятся первые праздничные вагоны в Главную резиденцию Деда Мороза. До Бреста туристов доставит поезд, а затем до Беловежской пущи - комфортабельный автобус.

В национальном парке они проведут один день. Гости заглянут в резиденцию Деда Мороза и домик Снегурочки, увидят волшебный колодец, музей подарков, ветряную мельницу, прогуляются к 40-метровой новогодней елке, одной из самых высоких в Европе.

В программе также - знакомство с достопримечательностями «Беловежской пущи», прогулка вдоль вольеров с животными - обитателями самого большого в Беларуси и старейшего в Европе заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.