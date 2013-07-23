В детском лагере под Минском повесился 11-летний мальчик: родители не верят в версию о самоубийстве

Новости Беларуси. Страшная трагедия произошла в детском оздоровительном лагере, который находится в Столбцовском районе Минской области. В лесу на территории лагеря было найдено тело 11-летнего подростка Анатолия Миткевича. Мальчика обнаружили висящим в петле на дереве, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на управление Следственного комитета по Минской области.

Представитель управления Следственного комитета по Минской области (в интервью агентству «Интерфакс-Запад»):

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашиваются родственники, учителя и знакомые погибшего. Проводится работа с его школьными сверстниками.

Установлено, что несовершеннолетний прибыл в лагерь для оздоровления. Проживал в приёмной семье. Биологические родители лишены родительских прав с декабря 2011 года. По данным, поступившим в распоряжение следствия, ребёнок высказывал слова грусти по своей биологической матери и вины перед ней. Точные мотивы и причины трагедии устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В управлении Следственного комитета отметили, что у подростка не было конфликтов со сверстниками, он ранее не совершал попыток суицида.

Все, кто знал мальчика, отказываются верить в версию о самоубийстве. Его приёмные родители – отец Василий и матушка Надежда – имеют трое своих детей, а также взяли Толика на опеку.

Родная мать была лишена родительских прав за злоупотребление алкоголем, но изредка навещала сына, и приёмные родители были не против этого, а наоборот, поощряли такие встречи. Недавно она к нему приезжала. Мальчик был рад её видеть, однако расстроился по поводу того, что она нашла себе другого мужа. Биологическая мать даже планировала забрать вскоре родного сына. Правда, так и не успела ему об этом сказать...

Но верить в то, что это могло подтолкнуть Толика к самоубийству, практически все, кто его знал, отказываются. К тому же, мальчик был очень набожным. Сам попросил крестить его.

Подростка отдали в лагерь, чтобы он общался с другими детьми, не замкнулся в себе. Толик уже был там в июне, ему понравилось, и он сам захотел вернуться. Всё произошло на территории лагеря, но там пока случившееся комментировать отказываются. Тело 11-летнего Толи забрали на повторную экспертизу.

Напомним, в прошлом году две девочки-подростка из Минска выбросились из окна. В июле 15-летняя школьница бросилась с балкона многоэтажки, оставив предсмертную записку, в которой просила никого не винить в её смерти и призналась, что давно хотела покончить жизнь самоубийством.

В августе 2012 года 14-летняя девочка бросилась с крыши 22-этажного дома. Она оставила перед смертью двухминутное видеосообщение на цифровом фотоаппарате, где она просила не винить никого в своей смерти.

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе. Чувствительных юношей и девушек убивает несчастная любовь. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.

В РНПЦ психического здоровья действуют бесплатные «горячие линии» для оказания помощи людям в сложных ситуациях. Переживающим личную драму гражданам пригодятся номера: 8-801-100-16-11, 8-801-100-21-21. В этом государственном учреждении функционируют два стационарных психоневрологических отделения для лечения кризисных состояний.

Позвонить на «горячую линию» Городского детско-подросткового психоневрологического диспансера Минска можно по телефону: 315-00-00. Аналогичная линия создана и в Городском психоневрологическом диспансере столицы: 290-44-44.

Городской клинический детский психоневрологический диспансер сотрудничает с христианской церковью. Людям на грани самоубийства всегда готовы помочь в приходе православного храма «Всех скорбящих радость» и в католическом костёле Святого Иоанна Крестителя.