До конца августа в Беларуси пройдёт около 800 школьных базаров, школьникам предложат 250 моделей одежды

Новости Беларуси. Более 250 моделей одежды для школьников предлагают белорусские предприятия к новому учебному году. Новые коллекции разработаны для всех возрастов. Для девочек это сарафаны, платья, брюки и юбки, пиджаки и жилеты. Для мальчиков — костюмы, жилеты, брюки.

В дополнение к одежде делового стиля предложены и трикотажные изделия — джемперы, свитеры, жакеты. Школьные базары в республике открыты во всех регионах. До конца августа их пройдет порядка 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.