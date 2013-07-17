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До конца августа в Беларуси пройдёт около 800 школьных базаров, школьникам предложат 250 моделей одежды

17 июля 2013 08:12
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Новости Беларуси. Более 250 моделей одежды для школьников предлагают белорусские предприятия к новому учебному году. Новые коллекции разработаны для всех возрастов. Для девочек это сарафаны, платья, брюки и юбки, пиджаки и жилеты. Для мальчиков — костюмы,  жилеты, брюки. 

В дополнение к одежде делового стиля предложены и трикотажные изделия — джемперы, свитеры, жакеты. Школьные базары в республике открыты во всех регионах. До конца августа их пройдет порядка 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Детская одежда

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