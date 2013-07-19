В детских садах Борисова появились круглосуточные группы

Новости Беларуси. Четыре дошкольных учреждения Борисова работают по новым стандартам. В детских садах открыты круглосуточные группы.

Режим дня здесь не совсем обычный. Дети могут остаться в своих группах на 24 часа, а некоторые и вовсе живут с понедельника по пятницу. Соответственно в круглосуточных группах пяти-шестикратное питание.

На такие сады спрос есть. Как правило, родители работают в две-три смены или графики занятости мамы и папы совпадают. Поэтому у них не получается полноценно заниматься воспитанием.

Вторая причина, по которой дети остаются в группе с круглосуточным графиком, - это неблагоприятные семейные обстоятельства. Таким образом, дети будут все время под наблюдением и в полной безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.