Скандал в Молдове: из-за нехватки медицинских инструментов детей оперировали строительными (видео)

Новости Молдовы. В Молдове разразился скандал вокруг крупнейшей столичной детской больницы. Из-за нехватки медицинских инструментов маленьких пациентов оперировали строительными.

Страшные кадры одной из такой операций выложили сами хирурги. Таким образом они решили бороться с руководством, которое отказывало в закупке новой техники.

Впрочем, у директора больницы, своя версия. Всю вину он перекладывает на подчинённых, которые якобы отказываются использовать закупленные ранее бормашины, требуя более дорогих инструментов. По данному факту ведётся расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.