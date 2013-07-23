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Скандал в Молдове: из-за нехватки медицинских инструментов детей оперировали строительными (видео)

23 июля 2013 08:24
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Новости Молдовы. В Молдове разразился скандал вокруг крупнейшей столичной детской больницы. Из-за нехватки медицинских инструментов маленьких пациентов оперировали строительными.

Страшные кадры одной из такой операций выложили сами хирурги. Таким образом они решили бороться с руководством, которое отказывало в закупке новой техники.

Впрочем, у директора больницы, своя версия. Всю вину он перекладывает на подчинённых, которые якобы отказываются использовать закупленные ранее бормашины, требуя более дорогих инструментов. По данному факту ведётся расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Медицинское оборудование # Дети # Видеофакт

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