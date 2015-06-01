В День защиты детей в Самохваловичах Минского района торжественно открыли детсад на 95 мест

Новости Беларуси. В День защиты детей в Самохваловичах Минского района торжественно открыли новое дошкольное учреждение. Детский сад рассчитан на 95 малышей.

В наличии пять групп для разных возрастов, музыкальный и физкультурный зал, компьютерный класс, медицинский кабинет.

Более 35 миллиардов рублей было выделено из бюджета на строительство садика. С введением учреждения в пристоличном поселке родителям больше не нужно стоять в очереди, чтобы устроить своих детей в садик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.