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СМИ сообщают, что Кира Найтли тайно родила первенца

30 мая 2015 14:30
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Новости США. На неделе западные СМИ сообщили о том, что голливудская актриса Кира Найтли родила ребенка.

СМИ сообщают, что Кира Найтли тайно родила первенца -1

Как пишет Metro, сразу несколько человек написали в соцсетях, что видели Киру Найтли, которая прогуливалась недалеко от своего дома в Лондоне с новорожденным малышом.



Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. О том, что актриса и ее супруг, музыкант Джеймс Райтон ожидают первенца, стало известно осенью прошлого года.

Как развить уверенность в себе? – советы от Киры Найтли в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

СМИ сообщают, что Кира Найтли тайно родила первенца -4

Напомним, в апреле в американском ток-шоу The Ellen Show Кира Найтли рассказала о том, как проходит ее беременность. Актриса призналась, что очень боится родить мальчика. Почему? Читайте здесь.

Кира Найтли, актриса:
Родить – и снова за работу! Да, это мой план.

# Дети # Фотофакт # Звезды # Кира Найтли

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