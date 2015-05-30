СМИ сообщают, что Кира Найтли тайно родила первенца

Новости США. На неделе западные СМИ сообщили о том, что голливудская актриса Кира Найтли родила ребенка.

Как пишет Metro, сразу несколько человек написали в соцсетях, что видели Киру Найтли, которая прогуливалась недалеко от своего дома в Лондоне с новорожденным малышом. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. О том, что актриса и ее супруг, музыкант Джеймс Райтон ожидают первенца, стало известно осенью прошлого года.

Как развить уверенность в себе? – советы от Киры Найтли в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые» .

Напомним, в апреле в американском ток-шоу The Ellen Show Кира Найтли рассказала о том, как проходит ее беременность. Актриса призналась, что очень боится родить мальчика. Почему? Читайте здесь.

Кира Найтли, актриса:

Родить – и снова за работу! Да, это мой план.