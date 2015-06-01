Актриса Виктория Макарская родила сына, мальчика назвали Ваней

Новости России. Актеры Антон и Виктория Макарские во второй раз стали родителями. Радостную новость своим поклонникам в Instagram сообщила сама Виктория.
Сын родился весом 3 килограмма 400 граммов. Малыша назвали Иваном.
Новости России. Актеры Антон и Виктория Макарские во второй раз стали родителями. Радостную новость своим поклонникам в Instagram сообщила сама Виктория.
Сын родился весом 3 килограмма 400 граммов. Малыша назвали Иваном.
Виктория Макарская (запись в Instagram):
Как же вкусно пахнет новорожденный!
А любая боль мгновенно исчезает, как только надо сделать движение ради ребеночка. Это удивительно! Операция (кесарево), несмотря на сложности, прошла очень легко, как будто все мы одновременно молились. Ни боли, ни страха! Только неземная Благодать!
Мы вместе. Спасибо вам, родные!
«На фото: больница Шаарей Цедек в Иерусалиме. Антоша всё время со мной и с Ванечкой! В Израиле папа может быть всегда с новорожденным ребенком на любых процедурах и обследованиях». Так Виктория пописала это фото.
Виктория и Антон уже воспитывают дочку Машу. В сентябре девочке исполнится три годика. Первый ребенок для пары стал настоящим чудом, «подарком Божьим», как говорят сами родители. Детей они хотели давно, но первенца прошлось ждать более 10 лет.
Маша, дочь Виктории и Антона Макарских
Виктория Макарская (в интервью 7 дней):
О том, что у нас будет еще и сын Иван, мы с Антошей мечтаем давно. И имя это выбрано не случайно. Наша дочь Маша родилась 9 сентября, это день памяти Иоанна Кормянского. Монастырь под Гомелем, в котором хранятся мощи этого святого, был первым, куда я приехала когда-то с мольбой послать нам ребенка. В день рождения Машеньки мы, как всегда, поблагодарили Иоаннушку Кормянского за появление дочери и попросили послать нам еще и сына. Это может показаться чудом, но когда я поняла, что жду ребенка, мой врач в Израиле Дора начала считать нашу беременность «по всем правилам» именно с… 9 сентября. Тогда же, в сентябре, в Минск привозили мощи святителя Луки, и я сходила на службу, чтобы приложиться к святыне с той же просьбой… Я много раз говорила женщинам, которые, как и я, долгие годы не могли иметь детей и от бессилия начинали ходить по бабкам и знахарям, что ни в коем случае нельзя этого делать и искушать судьбу! Помочь могут только вера в Бога, молитва и светлые помыслы.
Антон и Виктория – очень верующие люди. Путешествуя по миру с гастролями, чета Макарских никогда не забывает о тех людях, которым по разным причинам недостает любви и заботы. Напомним, в прошлом году по собственной инициативе Макарские выступали для многодетных семей и одиноких матерей с детьми в Минске (смотрите видео).
Виктория регулярно делится со своими подписчиками в Instagram не только новостями и фотографиями из поездок, но и размышлениями о семье, любви, воспитании детей и других ценностях.
Виктория Макарская (запись в Instagram):
У мужа мозги устроены по-другому! Совсем по-другому. Не обижайтесь, не спорьте, любите его, и не «лезьте в бутылку», доказывая свою правоту. Наполняйте добротой и весельем свой дом, обходите острые и обидные разговоры. Ему и так за пределами дома от окружающих достается! Дома пусть его всегда ждет: позитив, улыбка, поцелуй, душевность и радость. А теперь, внимание, главное: К мнению такой жены, муж со временем начинает относиться с уважением! Споров становится на 99% меньше. А дом- самым любимым местом на земле. И никакие юные длинные ноги и все остальные «прелести мира» не смогут даже рядом встать с любимой, взрослеющей женой, на чашу весов жизненных приоритетов мужа.
Семья Макарских