Актриса Виктория Макарская родила сына, мальчика назвали Ваней

Виктория и Антон уже воспитывают дочку Машу. В сентябре девочке исполнится три годика. Первый ребенок для пары стал настоящим чудом, «подарком Божьим», как говорят сами родители. Детей они хотели давно, но первенца прошлось ждать более 10 лет.





Маша, дочь Виктории и Антона Макарских



Виктория Макарская (в интервью 7 дней):

О том, что у нас будет еще и сын Иван, мы с Антошей мечтаем давно. И имя это выбрано не случайно. Наша дочь Маша родилась 9 сентября, это день памяти Иоанна Кормянского. Монастырь под Гомелем, в котором хранятся мощи этого святого, был первым, куда я приехала когда-то с мольбой послать нам ребенка. В день рождения Машеньки мы, как всегда, поблагодарили Иоаннушку Кормянского за появление дочери и попросили послать нам еще и сына. Это может показаться чудом, но когда я поняла, что жду ребенка, мой врач в Израиле Дора начала считать нашу беременность «по всем правилам» именно с… 9 сентября. Тогда же, в сентябре, в Минск привозили мощи святителя Луки, и я сходила на службу, чтобы приложиться к святыне с той же просьбой… Я много раз говорила женщинам, которые, как и я, долгие годы не могли иметь детей и от бессилия начинали ходить по бабкам и знахарям, что ни в коем случае нельзя этого делать и искушать судьбу! Помочь могут только вера в Бога, молитва и светлые помыслы.







Антон и Виктория – очень верующие люди. Путешествуя по миру с гастролями, чета Макарских никогда не забывает о тех людях, которым по разным причинам недостает любви и заботы. Напомним, в прошлом году по собственной инициативе Макарские выступали для многодетных семей и одиноких матерей с детьми в Минске (смотрите видео).