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Как помочь первоклашке правильно адаптироваться к школе?

01 июня 2015 09:54
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Через каждые 10 минут - гимнастика. Но даже такой режим занятий для первоклашек непросто выдержать. Вчерашние детсадовцы в первую неделю в школе испытывают самый настоящий стресс: место, коллектив, учителя, режим - всё новое. Им бы со всем этим сначала разобраться, ещё и учиться нужно.

Чтобы помочь малышу справиться с  первыми в его жизни трудностями, родители должны уделить внимание дошкольной подготовке. Чем больше знает и умеет ребёнок в школе, тем более увереннее он будет чувствовать себя на уроках.

Полина, когда пришла в школу, читать не умела. Знала только буквы. К концу года она почти выровнялась по уровню знаний с остальными учениками. Но чтобы догнать их, пришлось тяжело работать. Пока Полина сражалась со всеми предметами, Данила сосредоточился на письме. Это, пожалуй, единственное, чему его научила мама еще до школы.

Не нужно бояться того, что неподготовленный ребёнок заскучает в первом классе. Лучший ученик будет получать более сложные задания и служить примером для остальных. И то, и другое - составляющее хорошего старта для дальнейшей успешной учебы.

 

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # школа # Ирина Величкович

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