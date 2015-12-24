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Торжественный концерт в рамках акции «Наши дети» пройдет 24 декабря во Дворце Республики

24 декабря 2015 07:22
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Новости Беларуси. 24 декабряпраздничными огнями засверкает главная елка страны. Кульминацией новогодней благотворительной акции «Наши дети» по традиции станет красочное представление во Дворце Республики.

На празднике в Минске соберутся сотни детей из всех регионов страны. Среди них – воспитанники детских домов, ребята из многодетных и приемных семей, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Республиканская акция «Наши дети» проводится в Беларуси ежегодно вот уже 20 лет, начиная с 1995 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность

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