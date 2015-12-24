Торжественный концерт в рамках акции «Наши дети» пройдет 24 декабря во Дворце Республики

Новости Беларуси. 24 декабряпраздничными огнями засверкает главная елка страны. Кульминацией новогодней благотворительной акции «Наши дети» по традиции станет красочное представление во Дворце Республики.

На празднике в Минске соберутся сотни детей из всех регионов страны. Среди них – воспитанники детских домов, ребята из многодетных и приемных семей, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Республиканская акция «Наши дети» проводится в Беларуси ежегодно вот уже 20 лет, начиная с 1995 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.