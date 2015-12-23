«Хочу маленькую вещь, которая может превращаться во что угодно»: 7 писем Санте, которые растопят ваши сердца

Северный полюс известен чудесами и волшебством, а не сильным Wi-Fi сигналом. Может быть, поэтому Санта узнаёт о новогодних желаниях детей со всего мира благодаря обычной почте. Письма по электронной почте и сообщения в социальных сетях дойдут, конечно, до адресата очень быстро, но ничего не сможет заменить личность ребёнка, которую он проявляет с помощью бумаги и ручки. Давайте познакомимся с подборкой самых трогательных писем Санта Клаусу. 1. А список всё продолжается…

Дочь Дрю Магари, редактора спортивного веб-сайта, написала, наверное, самый амбициозный список желаемых подарков на Новый год. От рационального подарка («набор для бисероплетения») к далеко идущему («бордер-колли со знаком мира на ошейнике и поводок») и просто невозможному («маленькую вещь, которая может превращаться во что угодно когда угодно»). Поход в торговый центр с таким списком будет очень интересным! 2. Самый лучший брат

Когда Карен Сафферн попросила детей написать письмо Санте, её сын Райан сразу же взялся за это дело. Вместо игрушек 8-летний мальчик хотел только одного: чтобы над его сестрой-близнецом Эмбер перестали издеваться окружающие. Такая альтруистическая просьба попала в СМИ, и на просьбу Райана ответили ещё до Нового года. Теперь Эмбер стало легче учиться в школе. Также ребята из американской группы Big Time Rush удивили девочку, исполнив для неё песню. Этот пример доказывает, что не только Санта исполняет желания. 3. Доставка от Amazon на Северный полюс

Первоначально это детское письмо с гиперссылкой на товар с сайта Amazon посчитали забавной ошибкой. Однако его автором оказался вполне взрослый комик по имени Зак Пойтрас. Пойтрас опубликовал это фото с ссылкой на товар с сайта, написав, что он просто посмеялся над традицией. 4. Лучше поберегись, Санта!

Эта злопамятная девочка ещё помнит о том, что в прошлом году Санта не подарил ей пони, поэтому ему лучше (ради всего святого и его благополучия!) подарить ей наконец питомца. Даже нарисованная лошадка нахмурила брови от негодования поведением Санты. 5. Просьба современного ребёнка

Детям понравились их подарки на прошлый Новый год, но они хотели бы знать, где батарейки, которые должны были быть в комплекте. Они надеются, что в этот раз Санта не забудет принести подарки со всеми элементами. 6. «Буквы» Санте

Этот кроха очень буквально понял задание написать Санте письма (слово ‘letters’ может переводиться с англ. и как ‘письма’, и как ‘буквы’). Хотя, может быть, он попросил прислать ему на Новый год алфавит? 7. Времена попроще