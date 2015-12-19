Новый ясли-сад № 28 в микрорайоне «Лебяжий» в Минске: 190 мест, видеонаблюдение, компьютерный класс, бассейн и площадка ГАИ

За последние пять лет в Минске было построено 18 дошкольных учреждений. Сегодня современный столичный детский сад – это целый комплекс новейших технологий и методов всестороннего развития детей. Это комфортные условия пребывания для малышей, это и внимательные и профессиональные воспитатели. Вот и пример – новый, с иголочки, ясли-сад № 28 в микрорайоне «Лебяжий», который открыли 15 декабря.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня мы присутствуем на открытии детского сада, который тоже очень нужен. Очень большое количество молодых людей поселилось в микрорайоне, много детей. Естественно, они смогут спокойно быть в детском саду, они обеспечены местами.

Ясли-сад рассчитан на 190 малышей. Организованно 10 групп для дошкольников в возрасте от двух до шести лет. Широкие коридоры, вестибюль, просторные отдельные группы, натуральные цвета в интерьере, уютная атмосфера для игр и учебы – настоящий сказочный дворец.

И питание малышей также можно назвать королевским. Блюда из рыбы, мяса, творога готовятся на пару в уникальном современном оборудовании под названием пароконвенкомат, который помогает сохранять не только полезные вещества в продуктах, но и придает блюдам особый вкус.

Новинка в учебной программе: в 2015 году одним из способов развития станет обучение детей финансовой грамотности. Целью таких уроков является формирование основных финансовых и предпринимательских навыков.

Екатерина Дубко:

Это очень полезно в любом случае. Детям очень важно знать экономическую составляющую и вообще, как с деньгами обращаться.

Для столь важных занятий специально оснащен компьютерный игровой класс, на машинах установлено необходимое программное обеспечение. Современные дети оценят.

Физическое развитие ребят так же важно, как и интеллектуальное. Особая гордость сада – бассейн. Здесь собираются учить будущих спортсменов по плаванию.

Оксана Кедыш, заведующая ГУО «Ясли-сад № 28»:

Занятия будут проходить со специалистом, руководителем по плаванию, будет оснащен спасательными кругами, покрытием для безопасного пребывания детей на воде, медицинский работник также будет находиться во время занятий.

Для молодых родителей открытие детского сада в шаговой доступности – долгожданный праздник.

Люся Савицкая:

Садик мы ждали долго. Мы год живем в этом новом районе и год ездили в другой садик. Я очень благодарна за открытие. Это первый садик в нашем районе. Садик хороший, очень уютный, бассейн, вообще сказка, группы очень красивые, игрушки новые. Все современно, все красиво, мы рады.

В целях безопасности детский сад оборудован системой видеонаблюдения. Территория уложена тротуарной плиткой, размещены спортивные и игровые зоны, а рядом на специальной площадке ГАИ, оборудованной светофорами и дорожными знаками, педагоги проводят практические занятия по обучению детей правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.