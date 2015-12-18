Мастера из Италии и Индии научили детей из белорусских SOS-деревень печь рождественские пряники

Новости Беларуси. Душистые пряники и имбирные человечки. Рождественская выпечка объединила воспитанников SOS-деревень, спортсменов и дипломатов. Кулинарный мастер-класс для всех участников душевной акции провел настоящий шеф из Италии.

Санта Клаус, наш Дедушка Мороз, наряженная елка и имбирный пряник. Именно сладкий аромат имбиря и корицы и создает атмосферу праздника. К тому же принято считать, что имбирь защищает от многих болезней и придает новые силы организму. Возможно, именно поэтому сегодня приготовление имбирных домиков – процесс, наверное, особо трогательный.

Правда, первый, пусть и не блин, у нас едва ли не вышел комом – не так, оказывается, дома строятся. С мастер-классом вовремя подоспели настоящие философы кулинарии. Плотно обступив итальянского шефа и большого любителя сладкого (кондитера из Индии), маленькие сладкоежки внимали каждому их слову. И вот, рецепт изучен – пора закатывать рукава.

20 воспитанников SOS-деревень – две команды. У каждой свой капитан, причем такой величины и с такой силой воли, что кулинарный мастер-класс становится еще и мастер-классом по закалке духа. Вот упала крыша.

Не беда. Олимпийская чемпионка в лыжной акробатике, участница пяти подряд зимних Олимпиад (к «золоту» она шла целых 20 лет) спешит на помощь. К тому же у Аллы Цупер двое детей. Опыт есть и в кулинарном фристайле.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Все помогают, все активное участие принимают, все молодцы.

А это уже команда не спортивная – дипломатическая. Во главе с советником Финляндии в Беларуси. Общий язык ребята с Лаури нашли сразу. Финляндия – родина Санты.

Лаури Пуллола, глава отделения посольства Финляндии в Республике Беларусь:

Я уже вижу, какой энтузиазм у них есть. Я уверен, что будут хорошие кондитеры из этого круга.

Большинство из тех, кто готовил сегодня рождественские домики, делал это впервые. Но уже по локти в креме Эрех признается, что хочет стать строителем.

Ребята, дескать, сконструировали мини-модель дома мечты для своих будущих детей, а девчонки наглядно продемонстрировали свои дизайнерские способности.

Марина Харитонова, мама-воспитатель SOS-детской деревни:

Самое главное, мне кажется, усидчивость и то, что дети все-таки объединяются и работают над какой-то общей задачей.

Уже когда последняя мармеладина украсила крышу и стали известны победители, с таким же рвением, как закладывали фундамент, юные кулинары начали разбирать свои же творения. Уж больно вкусно все получилось. И пусть в продажу поступили лишь два из них (имбирные домики можно было приобрести за символические деньги), дороже и ценнее для детишек оказалось внимание и командный дух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.