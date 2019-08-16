Собираем ребёнка в школу с СТВ. Выбираем спортивную одежду для мальчика на тёплую и холодную погоду
Ксения Замулко, корреспондент:
Вероника, какую роль в жизни твоего сына играет спорт?
Вероника Шкаплерова, продюсер дирекции специальных проектов СТВ:
На самом деле, спорт мы очень любим. Футбол – это наше все, начиная от дворового футбола, заканчивая школьными какими-то занятиями, соответственно, и секцией. Поэтому когда мы идем покупать одежду, первым делом обращаем внимание на качество, потому что вылетает, как правило, очень быстро, пачкается, цвет очень важен и, конечно же, я обращаю внимание на то, нравится ли ему. У нас семейной диктатуры в этом смысле нет, хотя иногда приходится прижимать.
Иван Шкаплеров:
Если будет брать одежду моя мама, то я носить просто не буду.
Вероника Шкаплерова:
Добрый день! Спасайте нас, пожалуйста. От изобилия товаров просто разбегаются глаза! У нас мальчик, он очень активный. Нужна спортивная форма двух вариантов. Первый – что-то вроде шортики, футболка, то есть для теплой погоды. И второй уже, соответственно, на прохладную погоду какой-нибудь костюм.
Элла Кудин, продавец-консультант отдела «Товары для детей»:
Вообще очень замечательные шорты нашей жодинской фабрики. 21 рубль для хлопка, катонная вязка. Он не будет вытягиваться, на 30 градусов вы можете смело стирать и будет держать форму, и ребенку комфортно от того, что 100% натуральное волокно, по сути дела, это тело дышит.
Ребенок – это личность и с ним тоже нужно считаться, поэтому ему нужно выбрать то, что нравится и он будет носить с удовольствием!
Вероника Шкаплерова:
Ты будешь их носить?
Иван Шкаплеров:
Да, буду!
Вероника Шкаплерова:
Слава Богу, мы нашли шорты!
По цвету не сочетается немножко.
Иван Шкаплеров:
Мне кажется, очень сочетается. Тем более, мы пришли выбирать мне, мне же носить.
Элла Кудин:
К этой майке можно подобрать спортивные брюки на более холодную погоду.
Вот майка стоит 7 рублей, 100% хлопка, она вам пригодится, в любом случае.
Вероника Шкаплерова:
Хлопок – хорошо, не спорю, потому что когда он потеет, оно все впитывается и, соответственно, нет мокрой спины.
У нас коленки протираются на третий день, а если мы два раза упали, это, вообще, дырка. Поэтому у нас выбрать костюм – это большая проблема.
Элла Кудин:
Колеблется 60-70 рублей. Мне нравится вот этот, очень замечательный костюм!
Иван Шкаплеров:
Я с вами, все-таки, не соглашусь.
Элла Кудин:
Вот этот нравится?
Иван Шкаплеров:
Да.
Элла Кудин:
Замечательно! Главное, что тебе нравится.
Вероника Шкаплерова:
Я бы не была так уверена. Во-первых, здесь есть очень классный капюшон, он такая плащевка. Будет дождь, соответственно, ты не промокнешь. Удобно здесь, когда носишь рюкзак, на плечах не протирается. Расцветка, в принципе, тоже ничего.
Ксения Замулко:
Базовый комплект спортивной одежды Веронике обошелся около 100 рублей. Отличный вариант сэкономить – посетить школьный базар.