Собираем ребёнка в школу с СТВ. Выбираем спортивную одежду для мальчика на тёплую и холодную погоду

Ксения Замулко, корреспондент:

Вероника, какую роль в жизни твоего сына играет спорт? Вероника Шкаплерова, продюсер дирекции специальных проектов СТВ:

На самом деле, спорт мы очень любим. Футбол – это наше все, начиная от дворового футбола, заканчивая школьными какими-то занятиями, соответственно, и секцией. Поэтому когда мы идем покупать одежду, первым делом обращаем внимание на качество, потому что вылетает, как правило, очень быстро, пачкается, цвет очень важен и, конечно же, я обращаю внимание на то, нравится ли ему. У нас семейной диктатуры в этом смысле нет, хотя иногда приходится прижимать.

Иван Шкаплеров:

Если будет брать одежду моя мама, то я носить просто не буду.

Вероника Шкаплерова:

Добрый день! Спасайте нас, пожалуйста. От изобилия товаров просто разбегаются глаза! У нас мальчик, он очень активный. Нужна спортивная форма двух вариантов. Первый – что-то вроде шортики, футболка, то есть для теплой погоды. И второй уже, соответственно, на прохладную погоду какой-нибудь костюм.

Элла Кудин, продавец-консультант отдела «Товары для детей»:

Вообще очень замечательные шорты нашей жодинской фабрики. 21 рубль для хлопка, катонная вязка. Он не будет вытягиваться, на 30 градусов вы можете смело стирать и будет держать форму, и ребенку комфортно от того, что 100% натуральное волокно, по сути дела, это тело дышит.

Ребенок – это личность и с ним тоже нужно считаться, поэтому ему нужно выбрать то, что нравится и он будет носить с удовольствием! Вероника Шкаплерова:

Ты будешь их носить? Иван Шкаплеров:

Да, буду! Вероника Шкаплерова:

Слава Богу, мы нашли шорты!

По цвету не сочетается немножко.

Иван Шкаплеров:

Мне кажется, очень сочетается. Тем более, мы пришли выбирать мне, мне же носить. Элла Кудин:

К этой майке можно подобрать спортивные брюки на более холодную погоду. Вот майка стоит 7 рублей, 100% хлопка, она вам пригодится, в любом случае.

Вероника Шкаплерова:

Хлопок – хорошо, не спорю, потому что когда он потеет, оно все впитывается и, соответственно, нет мокрой спины. У нас коленки протираются на третий день, а если мы два раза упали, это, вообще, дырка. Поэтому у нас выбрать костюм – это большая проблема.

Элла Кудин:

Колеблется 60-70 рублей. Мне нравится вот этот, очень замечательный костюм!

Иван Шкаплеров:

Я с вами, все-таки, не соглашусь. Элла Кудин:

Вот этот нравится?

Иван Шкаплеров:

Да. Элла Кудин:

Замечательно! Главное, что тебе нравится. Вероника Шкаплерова:

Я бы не была так уверена. Во-первых, здесь есть очень классный капюшон, он такая плащевка. Будет дождь, соответственно, ты не промокнешь. Удобно здесь, когда носишь рюкзак, на плечах не протирается. Расцветка, в принципе, тоже ничего.