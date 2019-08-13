Собираем ребёнка в школу с СТВ. Выбираем идеальный рюкзак с Юлией Шпилевской

Лето заканчивается, а значит, для родителей наступает горячая пора – собирать детей в школу. Самая важная и ответственная покупка – школьный ранец, ведь с него начинается и заканчивается день любого ученика.

Сегодня вместе с ведущей телеканала СТВ Юлией Шпилевской и ее сыном Яном мы составим для телезрителей памятку с основными рекомендациями и попробуем подобрать идеальный школьный портфель.

Юлия Шпилевская, ведущая СТВ:

Хочется, чтобы ребенку нравился. Как и любая мама, я хочу, чтобы на плечи моего ребенка ложилось меньше каких-то тяжестей.

Отправляемся в столичный универмаг. Там можно найти ранцы разнообразного дизайна. Юлия Соболевская, заместитель заведующего секцией ОАО «ГУМ»:

Для девочек: совы, птички, цветочки. Для мальчиков – это тема спорта, супергерои.

Однотонные и разноцветные, с супергероями и принцессами. Как говорится, на любой на вкус и цвет. Красота красотой, но не следует забывать и о здоровье. Дарья Тесакова, врач-нейрохирург ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»:

Такого понятия, как ортопедическая спинка нет, есть просто рюкзак с уплотненным основанием, но такие рюкзаки, часто бывают тяжелыми. Многие подростки выбирают модные рюкзаки, они обычно мягкие, такие бесформенные. Носят на одно плечо – это, конечно, плохо. Задача родителя: уследить за состоянием спины и позвоночника.

Комфорт и удобство – это хорошо. Но не менее важно, чтобы ранец нравился самому ребенку.

Сделав выбор, не торопитесь к кассе. Самое время примерить покупку. Ян Шилов, ученик 4 класса:

Он должен быть удобным для ребенка, должен весить 10% от веса ребенка.

У Яна за спиной рюкзак с утолщенной спинкой и весит меньше килограмма. Отлично! Теперь стоит обратить внимание на детали. Татьяна Островская, заведующая отделением гигиены детей и подростков ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Основное требование, чтобы рюкзак не выступал за габариты самого ребенка. Что касается тканей, таких жестких норм нет. Возможны любые варианты, единственное, что нормируется – они не должны обладать какими-то токсическими свойствами и не должны издавать каких-то резких запахов.

Кроме самого рюкзака, стоит подумать и о его содержимом. Таскать на спине приходится не только учебники, но и спортивную форму, сменку и ланч-боксы. Вся эта тяжесть может не лучшим образом сказаться на осанке. Татьяна Островская:

Вес рюкзака с учебными принадлежностями должен быть для учащихся 3-4 классов не более 2 кг 700 г, для старших школьников 9-11 классов – не более 4,5 кг.

Отдельное внимание детям и родителям стоит уделять лямкам. Идеальная ширина – 4-5 см, такие шлейки не врезаются в плечи. А вот что советуют мамы учеников старших классов. Мама учащегося старших классов:

Вот эти шлейки могут быстрее оторваться, учитывая тяжесть, а бывают нашитые, я такую модель ищу.

Стандартная конструкция сумки для знаний – большое жесткое отделение для учебников и тетрадей, широкий наружный карман и боковые отсеки. Регулируемые лямки, которые обеспечат идеальное распределение нагрузки. Водонепроницаемый и дышащий материал. Мы свой выбор сделали!