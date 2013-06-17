В Боснии и Герцеговине 3-месячная девочка скончалась, не дождавшись медицинской помощи из-за отсутствия документов

Новости Боснии и Герцеговины. В Боснии и Герцеговине бюрократические проволочки стоили жизни ребенку. Трехмесячная девочка скончалась, не дождавшись медицинской помощи из-за отсутствия документов. В память о ней тысячи людей приносят цветы и свечи к зданию парламента.

Из-за споров депутаты с февраля не могут принять закон о новом порядке выдачи новорожденным персональных номеров. В результате все дети, родившиеся в этот период, не имеют документов ни для лечения дома, ни для поездки за границу. Из-за отсутствия уникального идентификационного номера им не выдают паспорта.

Недавно на фоне протестов парламентарии приняли решение о выдаче временных номеров, но они, как оказалось, не всегда действенны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.