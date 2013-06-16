Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» открыл летний сезон

Новости Минской области. Лето - любимая пора детей и их родителей. Правда, если ребят уже мало что заботит, то папы и мамы ломают голову, как же организовать летний отдых своих чад. Но для многих этот вопрос уже решен! На 18 дней ребенок отправляется в мир удивительных людей, новых друзей и знаний. Откроет его «Бригантина» - спортивно-оздоровительный комплекс БГУ в близи Радошкович.

Более 61 тысячи детей отдохнут этим летом в лагерях Минской области, которых в центральном районе более 1 тысячи. Традиционно особое внимание уделяется ребятам из многодетных, малообеспеченных семей, инвалидам и детям сиротам.

Особенность нынешнего лета - акция «Умные каникулы на Минщине». В каждом районе организованы профильные лагеря, в том числе и по изучению иностранного языка. А в Вилейском, Борисовском, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Логойском, Воложинском, Молодечненском и Мядельском районах около 5 тысяч школьников проведут время в палаточных лагерях.

Так, в Стародорожском районе ребята будут участвовать в археологических раскопках, в Борисовским - изучат православное краеведение. Проект «Школа выживания. Путешествие робинзонов» реализуют в Солигорском районе.

Летний сезон уже открыли почти 3 десятка стационарных оздоровительных лагерей Минской области.

О спортивно-оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» в программе «Центральный регион» на СТВ.