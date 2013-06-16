Директор Белорусского детского хосписа: Здесь не могут работать негативные люди, дети учат нас жить сегодня здесь и наслаждаться жизнью

Новости Беларуси. Василий Александрович — первый человек на деревне. Уже четвертый десяток лет бессменно заботится о здоровье местного населения. На Ряснянский ФАП попал по распределению Брестского медучилища, так и остался. Фельдшера в округе все встречают как родного. Каждому есть за что поблагодарить Александровича. На селе он — самая что ни на есть скорая помощь.

У кого давление подскочило, у кого температура. Сельский фельдшер — доктор универсальный — готов ко всему. И если в крупных городах больных диагностирует «умное» оборудование, он может поставить диагноз что называется «на глаз». И от верности решения будет зависеть успех лечения. Данные всех своих пациентов Василий Александрович и без электронной базы за столько лет помнит наизусть. Да не только истории болезней, а и точные даты рождения.

Василий Мисник, заведующий Ряснянским фельдшерско-акушерским пунктом:

Здесь Пехото Нина Саввовна с 1934 года рождения, у нее заболевание опорно-двигательного аппарата, буквально на днях вышла только из больницы.

Кому рецепт выписать, а кого и просто добрым словом поддержать, а то и шуткой — с медицинским акцентом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Пациенты Василия Александровича все больше пожилые, да не в меру трудолюбивые. Вот как Валентина Григорьевна. Сколько покой не прописывай, от грядок не оторвать.

Фельдшер почти в каждой семье «свой» человек. Этакий отечественный сельский вариант зарубежного «семейного» доктора. Марту наблюдал с пеленок, а теперь ее детей. Девушка готовится стать мамой в третий раз. Так же и Татьяну с Александром детьми помнит. Теперь молодая пара по любым вопросам с дочкой к фельдшеру обращается.

Василий Александрович и без клятвы Гиппократа остается верен своей профессии. Ведь о приходе в медицину еще ни разу не пожалел.

Василий Мисник, заведующий Ряснянским фельдшерско-акушерским пунктом:

Другой раз надоест эта кутерьма, нестыковки, и думаешь, ай.. И люди задают вопрос, а поступил бы ты сейчас так же в медучилище и стал бы медиком? И отвечаю, да. Значит, ты на своем месте.

В этом доме медработники не носят белые халаты. Да и в самой обстановке ничего не напоминает о больницах. Все как дома. Разве что игрушек даже больше. Белорусский детский хоспис. Признаться: по дороге сюда мы боялись, что растрогаемся до слез. Но вынесли для себя на удивление положительный заряд эмоций. Все дело в людях, которые даже в трагических ситуациях все равно безгранично любят свою работу.

Надежда Третьяк, главная медсестра Белорусского детского хосписа:

Это наши доски памяти. Приблизительно за год у нас скапливается вот такое количество детей, которые ушли у нас под опекой... Всех мы их наблюдали, помогали, чем могли...

Когда диагноз не обнадёживает, Надежда делает всё, чтобы как можно больше мгновений жизни такого ребёнка были счастливыми. Ведь любой день для него может оказаться последним. За этими снимками нестерпимая боль потери, но обратите внимание: почти все дети на фото улыбаются. Да, они ушли из жизни. Но здесь научились радоваться каждому прожитому дню.

Надежда Третьяк, главная медсестра Белорусского детского хосписа:

Где-то с ребенком играешь, где-то с мамой пьешь чай, это сближает. И ты через какое-то время уже становишься членом семьи. И уход ребенка — это большая психологическая травма.

Есть термин «профессиональное выгорание». В рабочие будни в детском хосписе его переживает каждый сотрудник. Выдержит не каждый. Потому с самими медсестрами работает психолог. Нередко и им приходится лечить душевную боль подопечным и их родителям.

Надежда Третьяк, главная медсестра Белорусского детского хосписа:

Где-то надо немножечко побыть психологом, чтобы маму настроить на определенный настрой. Естественно, родители, выписываясь из больницы с такими детьми, в обиде на врачей, что их не вылечили, не долечили, не досмотрели. И мы всегда стараемся сгладить этот настрой на медиков, потому что врачи тоже люди и они не всемогущи.

Онкологическим больным, которых хоспис берет под опеку, сотрудники в основном оказывают помощь на дому. Но бывают исключительные случаи, когда для родственников это последняя инстанция, откуда можно ждать помощи.

В этой палате и днем, и ночью готовы принять детей, в спасении которых медицина, к сожалению, уже бессильна. И когда родители боятся остаться один на один со своей бедой, здесь безнадежно больным детям и их семьям готовы оказать и медицинскую, и психологическую помощь.

Есть и счастливые истории. «Социальная передышка». Это когда хоспис абсолютно бесплатно берет под опеку тяжело больных деток, дав родителям возможность решить неотложные дела. У Яночки детский церебральный паралич. Пока ее мама в роддоме с младшим ребенком, девочка под круглосуточным присмотром. Та же болезнь у Устина. В 1-комнатной квартирке он живет с родителями, бабушкой и дедушкой. Отец попал в аварию, ухаживать и за мужем, и за сыном стало тяжело. На помощь пришел десткий хоспис, взяв мальчика на время.

Ольга Иванова, медсестра Белорусского детского хосписа:

Люблю улыбки детей, особенно если эта улыбка исходит от больного ребенка, то это как бальзам на душу.

Еще в 1990-ые Анне Георгиевне пришла идея создать в Беларуси первый детский хоспис. Хотя у нее дипломы и биохимика, и медсестры, и тракториста, и киномеханика, и преподавателя пения, призванием оказалась медицина. Когда-то она ушла из Института биохимии на зарплату втрое меньше воспитателем в онкоцентр. С тех пор помогает больным детям. А они помогают ей — верить в чудо и ценить жизнь.

Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:

Здесь не могут работать негативные люди. Во-первых, какие дети позитивные. Да, они не говорят. Они не ходят, даже не сидят, но они настолько позитивные, что после них начинаешь думать, Боже, чего ты еще хочешь в этой жизни, руки есть, ноги есть... эти дети учат нас какой-то философии — жить сегодня здесь и наслаждаться жизнью.

Республиканский научно-практический центр оториноларингологии. Нашему слуху привычнее другое название этой медицинской специализации.

Максим Гиринович:

Ухо-горло-нос. У меня голосовые связки. Мне здесь нравится...

Утро директора центра начинается в операционной. Она практикующий хирург. Главный внештатный оториноларинголог Минздрава, кандидат медицинских наук, сейчас работает над докторской. Это сейчас в семье все медики. А ведь последуй Людмила Эдуардовна своей детской мечте, сейчас могла бы стоять по другую сторону камеры.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Я хотела стать журналистом, а стала врачом. Так получилось. А дети у меня уже смотрели на маму и папу и приняли самостоятельное решение.

Сегодня лор-врач уже не просто медик, вооруженный эндоскопом. В арсенале РНПЦ новейшее диагностическое оборудование. За 4 года существования центра уже не наши хирурги работают с оглядкой на Запад, а наоборот.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Раньше к нам европейские коллеги приезжали, чтобы больше делиться их опытом, они показывали, обучали. На сегодняшний день совершенно одинаково, мы тоже ездим в Европу, делимся опытом, показываем, какие хирургические вмешательства. Наши результаты берут за пример, к нам уже реже приезжают, чтобы поделиться чем-то новым, потому что уже мы работаем на уровне Европы и мира.

Некоторые операции специалисты центра внедряют даже одними из первых в Европе. Эти хирурги справляются с задачами, которые недавно показались бы чудесами. Как например, здесь возможно вернуть слух пациентам с полной глухотой.

Здесь провели уже около 400 таких операций. Кохлеарная имплантация — то есть слухопротезирование. Во внутреннее ухо вживляют электроды, которые формируют так называемый «электронный слух», а потом и речь с помощью специального процессора.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Если дети начинают говорить, читать стихи и идут в школу — это уже огромное достижение врачей-хирургов, родителей, логопедов, воспитателей детского сада. Конечно, когда присутствуешь на этих елках, на самом деле наворачиваются слезы на глаза.

Слезы не может сдержать и Галина Александровна. С 2-летним внуком приехали из Червеня, родителей у мальчика нет, и бабушка растит его сама. Арсению провели как раз такую операцию, и женщина ждет не дождется, когда внучок ее услышит.

Галина Гутник:

Сделали операцию, я очень благодарна врачам за их хорошее отношения. И медсестрам, и персоналу. Дай Бог им здоровья, как они нам желают здоровья...

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Несмотря на то, что это очень тяжело, мы гордимся тем, что мы помогаем людям. И это на самом деле призвание, если человеку нравится работа, он тогда сможет стать хорошим врачом.