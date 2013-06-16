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Сегодня в парке Горького в Минске отмечают Международный день пап

16 июня 2013 14:30
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Новости Беларуси. Папин день сегодня в столичном парке Горького. Праздничная программа подготовлена по случаю Международного дня отца. Гостей ожидают конкурсы, викторины, спортивные эстафеты. В частности, представителей сильной половины человечества пригласят исполнить колыбельную, посоревноваться в стрельбе из водяных пистолетов по картонным стаканчикам, вместе с детьми порисовать мелками на асфальте. 

Как отмечают психологи, участие пап в процессе воспитания ребенка так же важно, как и мам. Дети, воспитанием которых занимался отец, становятся рациональнее и логичнее сверстников, воспитанных в основном мамами.

К слову, сегодня в Беларуси  в отпуске по уходу за ребенком  находятся почти 4 тысячи пап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Дети и родители

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