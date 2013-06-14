Можно ли физически наказывать детей?

Бить или не бить – вопрос актуальный для многих родителей. И, увы, на семейных форумах порой даже более популярный, чем поиски общего языка с ребенком или уход от конфликта поколений. А ведь с детьми работает самый простой совет: понять и простить. Хотя, порой, на деле это не так уж и просто. Но ведь никто и не говорил, что воспитание – это легко.

Невозможно учить старших и младших детей одинаково. В чем заключается эта разница в воспитании?

Татьяна Сивакова, мать четверых детей:

Конечно. Во-первых, мы растем. Мы становимся старше, мудрее. Какие-то ошибки с первыми детками тоже учитываются. Когда у нас родился первый ребенок, мы не знали, как его воспитывать. Потом второй, третий, четвертый… Теперь мы уже точно знаем, что делать, когда ребенок достигает какого-то определенного возраста. Все дети очень разные, и святая обязанность родителей увидеть, какой подход нужен к каждому ребенку. Очень важна преемственность, традиционность. Если папа разговаривает с мамой, то дети ни в коем случае не должны перебивать и требовать удовлетворения каких-либо их прихотей.

Инна Фролова, многодетная мама:

Некалі я атрымала адукацыю ў нашым педуніверсітэце. Гэта дапамагло, вядома, мне ў навучанні дзяцей. А што тычыцца выхавання, то з гадамі я стала больш мудрэйшая, больш стала хваліць сваіх малодшых дзяцей, менш крытычна стала да іх ставіцца. Адносіны сталі больш сяброўскія. Тое, что ў мяне вельмі добра выхаваная старэйшая дачка, я зразумела толькі зараз па яе словах, па яе адносінах да сярэдніх дзяцей.

Светлана Василевич, семейный и детский психолог:

Сколько бы ни родилось детей в семье, каждый из них рождается в новой социальной ситуации. И придерживаться каких-то определенных принципов воспитания не стоит, потому что мамы скорее воспитывают сердцем, чем умом. Когда возникают какие-то вопросы, когда родители понимают, что они делают что-то не так, конечно, можно и обратиться к психологам, и найти ответ в книгах.

Наказание с точки зрения детской психологии – это нормально для ребенка?

Светлана Василевич:

Наказание наказанию рознь. Наказание осуществляется с целью донести какую-то информацию до него о том, что такое поведение неприемлемо. Вопрос, который чаще всего задают родители: приемлемы ли физические наказания? Хочу сказать, что нет такого поведения ребенка, которое бы оправдывало физическое наказание. Но некоторые ситуации есть. Если ребенок выскочил на дорогу с движущимся транспортом, его надо схватить и оттащить в безопасное место. И все равно, придерживаюсь мнения, что нет такой ситуации, где бы оправдывалось физическое наказание.

Валерий Старжинский, доктор философских наук, профессор:

Сердце матери в детках, а деток – в камне. И чтобы камень этот растопить, иногда нужно пойти на конфликт, «очищающий» конфликт. Прочитал вчера в Интернете: «Внук задушил проволокой деда». Я вам скажу, что такого ребенка надо не просто бить, его надо убить! Есть крайние ситуации, в которых физическое наказание возможно. И есть школы сейчас, в которых приемлемо физическое наказание. Не у нас в стране, а в Англии, например, в закрытых школах, куда богатые люди отправляют своих детей. Руководители множества крупных компаний – это выходцы из этих школ. Из них выходят настоящие люди.

Светлана Василевич:

Такие закрытые школы в среде моих коллег называют школами для ненужных детей. Туда отправляют детей родители, у которых либо времени нет, либо исчерпан весь арсенал воздействия. Физическое наказание ребенка со стороны родителей противоречит логике жизни. Человек, который должен любить и оберегать, является источником физической боли. И это прямой путь к неврозам.

Так было раньше: много детей, у них большие физические нагрузки, родители уделяют мало внимания детям, мало ласки, заботы, но дети уважают родителей, не смея даже слова плохого сказать о них. Противоположная ситуация сейчас, когда родители проводят с детьми 24 часа в сутки. В итоге, в 15 лет он приходит и «посылает» родителей, пьет, курит, и родители не понимают, что же они сделали не так?

Павел Сердюк, священник:

Мы дали им все, что касается гаджетов, но не дали самого главного – сердца. Эта ситуация связана с духовной жизнью, и она называется таким емким словом – фарисейство. Можно ставить свечи, поститься, но быть человеком, совершенно далеким от Бога. И Христос обличает эту патологию. Так и здесь. Душа и сердце ребенка никогда не будет напитана какой-то внешней атрибутикой. Развлечение никогда не заменит отношение, живое общение со своими родителями. Семья должна быть целой средой социальной, которая воспитывает человека. Дети в многодетной семье получают опыт управления и навык подчинения, послушания, а также навык заботы о другом человеке.

Что для вас наказание в вашей семье?

Павел Сердюк:

Во-первых, это договоренность супругов. Мы совершенно четко понимаем, какова наша миссия. Дети – это не игрушка, а те люди, с которыми мы должны будем попрощаться. Они уйдут, они должны уйти. Иначе, если они останутся, грош цена нам как родителям. Мы наказываем в том случае, если поступок имеет такую перспективу превратиться в грех, в навык нравственной порчи. Был случай. У меня два сына и две дочери. Мы живем в социальном доме, там много многодетных семей, все они разные. И младший мальчик захотел пойти куда-то далеко с другими искать собаку. А у старшего есть обязанность всегда следить за младшим, а младший его не слушает. И старшему пришлось его побить. Мы поговорили с одним, со вторым. Потом очная ставка. Мы объяснили младшему, почему старший побил его.

Вы образовали детский правовой сайт. Для кого и для чего он нужен?

Алла Бордиловская, сотрудник Национального центра правовой информации, редактор детского правового сайта:

Детский правовой сайт был создан почти 5 лет назад Национальным центром правовой информации Республики Беларусь по инициативе Администрации Президента РБ. Предварительно был проведен опрос, действительно ли нужны эти правовые знания нашим детям, нашим гражданам, и 70% людей ответили, что им этих знаний не хватает. Поэтому родилась такая идея. У нас на сайте есть 6 локаций, таких как дом, школа, игровая площадка, парк, магазин. То есть места, где дети бывают практически каждый день и где они могут столкнуться с проблемными ситуациями. У нас есть почта, куда поступает очень много вопросов, есть форум, есть рубрика «Вопросы и ответы». Дети задают больше вопросов не столько правового характера, сколько морально-нравственного. Это и взаимоотношения в семье, и взаимоотношения с одноклассниками и учителями. Иногда ребенок с такими вопросами, к сожалению, не может обратиться ни к родителям, ни к одноклассникам, поэтому существует наш сайт.

Что изменится в нашей жизни, если в Беларуси будет принят проект ювенальной юстиции?

Виктор Наумчик, доктор педагогических наук, профессор:

Ювенальная юстиция сначала появилась на Западе, затем она перекочевала в определенных формах в Россию. Ювенальная юстиция – это юстиция, которая решает проблемы, связанные с правонарушениями, прежде всего, подростков. Это не мера наказания, это способ разрешения социальных проблем между подростками и взрослыми. На Западе жила известная российская актриса Наталья Захарова. Она вышла замуж за француза, у них родилась дочь. Вскоре он пристрастился к наркотикам, и семья, естественно, распалась. Отцу ребенок оказался не нужен, но и Наталье его не отдали. Тут же поступил звонок по каналам ювенальной юстиции, и ребенок был отобран и передан в какую-то приемную семью. Это, в общем-то, их менталитет. И этот менталитет приносит государству очень неплохие дивиденды. Французы считают, если ребенка передать в приемную семью, то под контролем ювенальной юстиции все будет хорошо. Если Беларусь примет ювенальную юстицию по примеру Запада, то это будет очередной нам подарок с Запада.

Павел Сердюк:

Государство вновь берет на себя функции главного воспитателя человека, отбирая ребенка у семьи. Это чиновник, который приходит и начинает рассматривать, если ли там определенное количество бананов в холодильнике. И он может воспользоваться любым моментом, когда ребенок находится не при родителях, чтобы изъять его.

Татьяна Сивакова, мать четверых детей:

Я не специалист, я просто мама. И я хочу сказать, что ювенальная юстиция не нужна. А судьи кто? Кто будет судить в моей семье, придя в мою квартиру, к моим детям, что я делаю неправильно? Почему кто-то мне должен указывать? Сердце ребенка – это плодородная почва, но, если ее не возделывать, вырастут обыкновенные сорняки.