Школьники из Японии приехали на каникулы в Беларусь

Новости Беларуси. На каникулы – в Беларусь. Школьников Сендая, города-побратима Минска, вновь пригласили на уроки по культуре и быту белорусов.

Уже третий раз у нас проходит Международный профильный лагерь для подростков из Японии. Пока путешественники знакомятся со столицей, позже их ждет экскурсия в Несвиж.

К слову, в этом году и минские гимназисты побывали по программе культурного обмена в Сендае.

Мимори Сигехиро, посол Японии в Республике Беларусь:

Такое отношение между Минском и Сендаем мы оцениваем высоко, потому что уже 40 лет они общаются, обмен делегациями и так далее. И это не очень просто. Нужна энергия.