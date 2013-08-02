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Школьники из Японии приехали на каникулы в Беларусь

02 августа 2013 20:31
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Новости Беларуси. На каникулы – в Беларусь. Школьников Сендая, города-побратима Минска, вновь пригласили на уроки по культуре и быту белорусов.

Уже третий раз у нас проходит Международный профильный лагерь для подростков из Японии.  Пока путешественники знакомятся со столицей, позже их ждет экскурсия в Несвиж. 

К слову, в этом году и минские гимназисты побывали по программе культурного обмена в Сендае.

Мимори Сигехиро, посол Японии в Республике Беларусь:
Такое отношение между Минском и Сендаем мы оцениваем высоко, потому что уже 40 лет они общаются, обмен делегациями и так далее. И это не очень просто. Нужна энергия.

# Международное сотрудничество # Дети # Беларусь-Япония # Мимори Сигехиро

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