Прямой эфир

За июнь и июль 2013 года в оздоровительных лагерях Минщины отдохнули почти 60 тысяч детей

02 августа 2013 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В августе более 4 тысяч детей оздоровятся в лагерях Минщины. Причем первая неделя последнего летнего месяца станет тематической. Профилактическая акция «Вместе против наркотиков» призвана уберечь школьников от «скользкой жизненной тропы». О вреде алкоголя и наркотиков ребятам расскажут врачи, спортсмены, правоохранители и священники.

К слову, за июнь и июль в оздоровительных лагерях отдохнули почти 60 тысяч детей. Всего же в столичном регионе интересно и с пользой провести каникулы школьникам предложили более тысячи лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Дети # Отдых

Другие новости рубрики

Все новости
Школьные автопарки Минщины пополнили 13 новых автобусов
02 августа 2013 15:12

Школьные автопарки Минщины пополнили 13 новых автобусов

Дети в возрасте 10 и 12 лет, отдыхавшие в деревне, были найдены мертвыми в песчаном овраге в километре от деревни
31 июля 2013 14:02

Дети в возрасте 10 и 12 лет, отдыхавшие в деревне, были найдены мертвыми в песчаном овраге в километре от деревни

На Витебщине в этом году родилась первая тройня
30 июля 2013 16:02

На Витебщине в этом году родилась первая тройня