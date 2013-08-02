За июнь и июль 2013 года в оздоровительных лагерях Минщины отдохнули почти 60 тысяч детей

Новости Беларуси. В августе более 4 тысяч детей оздоровятся в лагерях Минщины. Причем первая неделя последнего летнего месяца станет тематической. Профилактическая акция «Вместе против наркотиков» призвана уберечь школьников от «скользкой жизненной тропы». О вреде алкоголя и наркотиков ребятам расскажут врачи, спортсмены, правоохранители и священники.

К слову, за июнь и июль в оздоровительных лагерях отдохнули почти 60 тысяч детей. Всего же в столичном регионе интересно и с пользой провести каникулы школьникам предложили более тысячи лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.