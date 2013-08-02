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Школьные автопарки Минщины пополнили 13 новых автобусов

02 августа 2013 15:12
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Новости Беларуси. 13 новых школьных автобусов поступили в систему образования Минщины. Деньги – это 6 млрд рублей – на приобретение спецавтотранспорта выделил Миноблисполком.

Автобусы предназначенны для подвоза сельских детей в образовательные учреждения. Они оборудованы громкоговорителем, маячками, дополнительной ступенькой, а также снабжены ремнями безопасности и кнопками аварийной остановки.

Кстати, только на Мядельщине гараж системы образования пополнился двумя машинами. Теперь на автобазе отдела насчитывается 15 автобусов. Они будут доставлять детей в школы Мяделя, Нарочи, Свири, Старлыг, Будслава и Кривичей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Майя Семенович, ведущий специалист отдела образования, спорта и туризма Мядельского райисполкома:
В 2012 учебном году Министерством образования был передан 1 автобус. В этом году передано 2. А уже, как сказали, в 2014 году планируется передача трех автобусов для организации подвоза школьников и детей дошкольного возраста учреждений образования Мядельского района. В целом, 13 автобусами отдела образования, спорта и туризма в новом учебном году будет осуществляться подвоз примерно 900 школьников и детей дошкольного возраста из 33 учреждений образования.

# Дети # Школы в Беларуси

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