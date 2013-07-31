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Дети в возрасте 10 и 12 лет, отдыхавшие в деревне, были найдены мертвыми в песчаном овраге в километре от деревни

31 июля 2013 14:02
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Новости Беларуси. Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек. ЧП произошло  накануне. Дети в возрасте 10 и 12 лет, отдыхавшие в деревне, были найдены мертвыми в песчаном овраге в километре от деревни.

Засыпанные песком тела погибших обнаружили родственники, которые искали не вернувшихся с прогулки девочек. Эксперты осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В прошлом году в Гомельской области произошли две подобные трагедии. В июне в Калинковичском районе в песчаном карьере погибли два ребенка, в июле уже в Хойникском районе в котловане погибли три мальчик.

Сотрудники Следственного комитета обращают внимание родителей на недопущение нахождения детей на потенциально опасных объектах: строительных площадках, в неэксплуатируемых зданиях, песчаных карьерах и других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дети # Гибель детей

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