Прямой эфир

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?

01 октября 2018 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Курсы, репетиторы, самоучители, игры, мультики или приложения. Современный мир предлагает множество вариантов изучения иностранного языка для детей. Самый лучший возраст для этого – три-четыре года: малыши, словно губки, способны быстро и легко впитывать любую информацию. Детям помладше учить иностранный язык нежелательно: могут развиться дефекты в произношении.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-1

Дарья Гороховик, преподаватель английского языка:
В 3 года ребёнок уже может говорить на родном языке и может почувствовать разницу: что значит родной язык, а что значит язык иностранный.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-4

В свои 16 лет Максим владеет почти в совершенстве двумя языками. И этим он обязан родителям: в своё время именно они отдали мальчика в гимназию с французским уклоном, а затем ещё и на курсы по английскому. Сейчас парень свободно смотрит фильмы, сериалы без перевода и может общаться с иностранцами. О мотивации рассуждает просто:

Максим Ерома:
Это мне помогает, когда мы путешествуем куда-нибудь с семьей, не испытывать никаких трудностей в связи с языковыми барьерами.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-7

Пока в Беларуси полностью бесплатных курсов по иностранному языку для детей нет, но в эпоху Интернета возможно всё в режиме онлайн. Сейчас в свободном доступе можно найти обучающие игры, видеоуроки и общаться с носителями языка.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-10

Также бюджетный, но очень эффективный способ для маленьких полиглотов – просмотр зарубежных мультиков в оригинале.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-13

Дарья Гороховик:
Если мы говорим о детях 3 и 6 лет, то это должна быть постоянная игра с очень быстрой сменой деятельности, это могут быть песни, совместные проекты, театральные постановки, рисунки.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-16

Самый главный критерий при выборе способа изучения иностранного языка для маленького ребёнка – обучение должно быть увлекательной и весёлой игрой.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-19

Обучение иностранному языку с раннего детства дома, в школе и на курсах этим ребятам дало свои результаты: сейчас подростки свободно общаются на английском и строят планы на перспективное будущее.

Тимур Абрагимович:
Я всегда стараюсь поддерживать свой уровень английского и изучаю его также дома, вне занятий, например, я смотрю фильмы и сериалы в оригинальной озвучке.

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?-22

Современное общество диктует свои правила: сейчас без знания иностранного языка двери во многие профессии закрыты, зато владение им открывает новые возможности.

# Дети # Дети # Дарья Гороховик # Максим Ерома # Тимур Абрагимович # Фотофакт # Воспитание

Другие новости рубрики

Все новости
Шкафчики с подогревом и ракета на первом этаже. Показываем инновационный детсад в Новой Боровой
28 сентября 2018 08:06

Шкафчики с подогревом и ракета на первом этаже. Показываем инновационный детсад в Новой Боровой

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения
24 сентября 2018 07:22

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения

«Если ему тыкать постоянно запретами, он будет просто истерить». Как лучше отказать ребёнку?
24 сентября 2018 07:01

«Если ему тыкать постоянно запретами, он будет просто истерить». Как лучше отказать ребёнку?