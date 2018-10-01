Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?
Курсы, репетиторы, самоучители, игры, мультики или приложения. Современный мир предлагает множество вариантов изучения иностранного языка для детей. Самый лучший возраст для этого – три-четыре года: малыши, словно губки, способны быстро и легко впитывать любую информацию. Детям помладше учить иностранный язык нежелательно: могут развиться дефекты в произношении.
Дарья Гороховик, преподаватель английского языка:
В 3 года ребёнок уже может говорить на родном языке и может почувствовать разницу: что значит родной язык, а что значит язык иностранный.
В свои 16 лет Максим владеет почти в совершенстве двумя языками. И этим он обязан родителям: в своё время именно они отдали мальчика в гимназию с французским уклоном, а затем ещё и на курсы по английскому. Сейчас парень свободно смотрит фильмы, сериалы без перевода и может общаться с иностранцами. О мотивации рассуждает просто:
Максим Ерома:
Это мне помогает, когда мы путешествуем куда-нибудь с семьей, не испытывать никаких трудностей в связи с языковыми барьерами.
Пока в Беларуси полностью бесплатных курсов по иностранному языку для детей нет, но в эпоху Интернета возможно всё в режиме онлайн. Сейчас в свободном доступе можно найти обучающие игры, видеоуроки и общаться с носителями языка.
Также бюджетный, но очень эффективный способ для маленьких полиглотов – просмотр зарубежных мультиков в оригинале.
Дарья Гороховик:
Если мы говорим о детях 3 и 6 лет, то это должна быть постоянная игра с очень быстрой сменой деятельности, это могут быть песни, совместные проекты, театральные постановки, рисунки.
Самый главный критерий при выборе способа изучения иностранного языка для маленького ребёнка – обучение должно быть увлекательной и весёлой игрой.
Обучение иностранному языку с раннего детства дома, в школе и на курсах этим ребятам дало свои результаты: сейчас подростки свободно общаются на английском и строят планы на перспективное будущее.
Тимур Абрагимович:
Я всегда стараюсь поддерживать свой уровень английского и изучаю его также дома, вне занятий, например, я смотрю фильмы и сериалы в оригинальной озвучке.
Современное общество диктует свои правила: сейчас без знания иностранного языка двери во многие профессии закрыты, зато владение им открывает новые возможности.