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Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения

24 сентября 2018 07:22
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Благотворительный проект «Тактильные книги» существует уже четыре года. Группа добровольцев своими руками шьёт книжки для малышей с нарушениями зрения, чтобы те могли погрузиться в удивительный мир литературных героев.

Виктория Королева, организатор проекта:
Мы не переносим в тактильные варианты классические произведения вроде «Репки», мы занимаемся только современными книгами.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-1

Первым таким изданием стала «История о маленьком кролике» Кати Толстой. Тогда волонтёры по незнанию наделали немало ошибок. История тактильных книг в нашей стране только началась. Черпать идеи пришлось у зарубежных коллег.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-4

Ольга Вовк, организатор проекта:
В прошлом году нам повезло попасть в легендарную финскую библиотеку для слепых. У них около тысячи тактильных книг. Они начинают работать с самыми маленькими детками и книги есть на любой возраст.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-7

Под впечатлением от увиденного, вернувшись на Родину, команда принялась за работу с ещё большим рвением. Вот и сегодня, вооружившись ножницами и клеем, дружная компания волонтеров готовит новый комплект «тактилок». Это кропотливый процесс и каждый экземпляр уникален.

Аня Терехович, мастер:
Каждая страница отрисовывается и потом по каждой страничке мы начинаем делать это всё в объёме. Люди, которые мастеровые, берут на себя более ответственные задания. И потихонечку, поэтапно мы начинаем сшивать эту книжку.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-10

Особых навыков и знаний не требуется. Главное – желание и умение посвятить себя доброму делу. Нет и строгих ограничений по выбору материала, тут сгодится всё, главное, чтобы дети реально представляли предметы и героев. Если ёж, то колючий, если снег – значит, хрустит.

Аня Терехович:
Материалы должны быть разные по своему составу, по своим тактильным ощущениям. Чтобы дети могли понимать, что это конкретно. Они эту фактуру должны чувствовать на себе. Холодное, мягкое, шершавое.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-13

Вера точно знает, что для изображения снега идеально подходит крахмал – он хорошо имитирует хруст, но ещё два года назад она и подумать не могла, что окажется здесь.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-16

Вера Доста, волонтёр:
Я шить не умею совсем и поэтому долго стеснялась предложить свою помощь, но когда предложила, девочки сказали, что можно приходить с любым опытом работы. И работа найдётся всегда. И для меня это способ показать моей дочке, ради которой я, собственно, всё начинала, что можно делать что-то для деток с особенностями, чтобы дети, которые видят плохо, либо не видят совсем, могли познакомиться с теми же шедеврами художественной литературы, которые читает и она.

Если ёж, то колючий, если снег, то хрустит. Как делают тактильные книги для детей с нарушениями зрения-19

Два года кропотливой работы и рождается целый сказочный мир. Герои со страниц обычных книг оживают и дарят возможность маленьким читателям узнать пальчиками рук то, чего не опишешь словами.

# Волонтеры в Минске # Дети # Виктория Королева # Ольга Вовк # Аня Терехович # Вера Доста # Фотофакт # общество

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