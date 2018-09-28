Шкафчики с подогревом и ракета на первом этаже. Показываем инновационный детсад в Новой Боровой

Координаты: Земля, Беларусь, деревня Копище. Космодром – Новая Боровая. Здесь уже почти готов к старту корабль «Космос». Детский сад №3 стал воплощением современных методик и технологий.

Дошкольное учреждение создано в рамках государственно-частного партнерства компанией «А-100 Девелопмент» и будет безвозмездно передано на баланс Мингорисполкома. Разработкой эскиза проекта занималась студия «Левел 80» и «Проектинжстрой».

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»:

Это наш второй садик в Новой Боровой. Он является органичным продолжением инфраструктуры. К этому объекту мы подошли очень концептуально. И если первый садик был связан с жирафом и внутри была большая скульптура жирафа, то второй детский сад мы посвятили теме космоса.

Фасад здания и впрямь напоминает космический корабль. А несколько десятков встроенных лампочек в темное время суток создают эффект звездного неба.

Концепцию воображаемого космического корабля и его внешний вид оценили и настоящие космонавты. Антон Шкаплеров, Петр Климук и Мишель Тонини в составе интернационального экипажа одними из первых вошли в открытый «космос» и оставили автографы для будущих поколений.

Светлана Шевлик:

На первом этаже холла детского сада установлена большая ракета, которая похожа на настоящую. И с одной стороны – это скульптура, которая украшает пространство, а с другой стороны – это символ, который говорит о том, что нужно стремиться к чему-то более высокому и не боятся мечтать.

Экипаж корабля пока не укомплектован и с радостью примет 150 маленьких астронавтов.

Кроватки для отдыха с видом на звездное небо, игровая зона и персональный гардероб уже ждут своих обитателей. Мебель для детского сада изготовлена по специальному проекту, чтобы каждый полёт будущих покорителей Вселенной был интересным и безопасным.

Светлана Шевлик:

В каждой раздевалке расположены шкафчики с подогревом, есть специальные ростомеры, где каждый ребенок сможет отметить свой рост.

Тема космоса поддержана даже в санузлах. Умывальники круглой формы и зеркала, напоминающие окошки иллюминатора. В садике предусмотрены и различные функциональные зоны.

Музыкальный зал и спортивная площадка с разнообразным инвентарем. Коридоры детского сада будут превращаться в галереи – стены заполнят рисунки и поделки ребят.

Светлана Шевлик:

В детском садике также есть зона для приготовления пищи, лифт для подъёма на второй этаж, медицинский блок, специальные помещения для персонала, который будет работать в этом детском садике для того, чтобы эти люди чувствовали себя здесь очень комфортно.