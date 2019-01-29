Заменяет 10 репетиторов. Почему детям стоит заниматься ментальной арифметикой ISMA?

Они играют на скрипке и складывают в уме трёхзначные числа, читают рэп и быстро считают. А всё потому, что занимаются ментальной арифметикой по методике ISMA. Вместо калькулятора они мысленно представляют себе абакус и творят чудеса.

Светлана Жамоздик, директор международного центра интеллекта «БиВайБи»:

Наша цель – развитие уверенного сформированного ребёнка, который сможет в будущем реализовывать свои какие-то идеи. Это способность быстро мыслить, анализировать и принимать решение.

Светлана Важник, инструктор по ментальной арифметике международного центра интеллекта «БиВайБи»:

Более нестандартное мышление, работа двумя полушариями. Дети быстрее учат стихи. Дети из любой ситуации находят более нестандартный подход. Важная деталь в ментальной арифметике: она учит концентрироваться ребёнка здесь и сейчас.

Лучше всех. Определённо, про учеников международного центра интеллекта «БиВайБи». Они прогрессируют каждый день. Получают десятки в школе, быстро делают уроки и успевают на несколько кружков. Индивидуальный путь развития востребован в век компьютеров, а олимпиады стимулируют на новые подвиги. Ведь выйти из цифрового лабиринта нужно всего за пару секунд.

Светалана Жамоздик:

Это уже вторая белорусская городская олимпиада по методике ISMA. В этом году в ней приняли участие более 80 человек. Мы приняли участие в двух очень масштабных олимпиадах в Алма-Ате, в международной олимпиаде ISMA и олимпиаде, которая прошла этой осенью в Сочи. У нас очень хорошая копилка, у нас 2 кубка чемпионов и 1 суперчемпион.

Эдуард Зенькевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры технической физики факультета информационных технологий и роботехники БНТУ:

Могу так сказать, что с этими детьми не страшно ходить на базар, даже никто никогда не обсчитает. Мозг должен постоянно развиваться, не только рука, которая нажимает кнопки, но и серое вещество должно постоянно тренироваться. Если этого не будет, то это будет упадок. Дарина Хрусталева уже на 4 уровне. Олимпиадница не только быстрее всех решает задачи, но и помогает раскусить математику своим одноклассникам. Чувство коллектива и умение работать в команде – еще одна сильная сторона ISMA. Кстати, многие воспитанники уже определились с будущей профессией.

Родители признаются, что устный счет заменяет 10 репетиторов. Успехи детей говорят сами за себя. Ольга Солдатенко, мама ученика международного центра интеллекта «БиВайБи»:

После школы ментальной арифметики у него появился интерес к музыке, сейчас они с папой занимаются обучением игры на гитаре. Вникает сразу в суть прочитанного, лучше всех там пересказывает, читает «Человек и мир», русскую и белорусскую литературу.

Городская олимпиада превратилась в яркое шоу и стала сюрпризом для преподавателей. Больше всех баллов набрала 5-летняя Сабрина. Суперчемпионка обогнала всех. К слову, семья Павлюковских собрала настоящий урожай, но без наград не остался ни один участник. Жюри всем раздало дипломы и подарки.

Ольга Павлюковская, мама учеников международного центра интеллекта «БиВайБи»:

Мы в шоке. Очень рады, не ожидали! Мальчик пошёл только в первый класс, девочка ещё в садик ходит, они вдвоём очень творческие. Вадим Павлюковский, папа учеников международного центра интеллекта «БиВайБи»:

У них уже есть свой сплочённый коллектив, они вместе летали в Казахстан, Сочи. Дружат дети и родители. Это очень здорово!

Алла Дисман, мама ученицы международного центра интеллекта «БиВайБи»:

С первого места уже чемпионами стали, в следующем году – суперчемпионами. Уже дипломант международного музыкального конкурса. Жизнь у нас быстрая и стремительная. Для того, чтобы не останавливаться, не простаивать, надо быстро считать, соображать во всех областях науки и искусства. Это помогает!