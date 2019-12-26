«Просят мяч, куклу, варежки или ботиночки, чтобы ходить в школу». Благотворительная акция проходит в Беларуси

Без подарков не останется никто. В Беларуси стартовала ежегодная благотворительная кампания Красного Креста. Цель проекта – ёлка желаний. Вручить презенты всем, кто не может получить их от родных и близких.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК – Роман Мосько и специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК – Инна Прудникова.

Что такой фандрейзинг?

Роман Мосько, специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК:

Это привлечение ресурсов, что-то вроде маркетинга, но в благотворительности.

Любой желающий может перевести деньги или самому привезти подарок?

Роман Мосько:

Для этого мы создадим максимально комфортные условия.

Поддерживают ли ваш проект?

Инна Прудникова, специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК:

Конечно, поддерживают. Вот например, в торговых центрах мы разместили наши елки и они очень пользуются популярностью, что подарки мы не успеваем забирать. Также идут на наш сайт, там мы тоже собираем деньги и покупаем на них подарки для детей.