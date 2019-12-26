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«Просят мяч, куклу, варежки или ботиночки, чтобы ходить в школу». Благотворительная акция проходит в Беларуси

26 декабря 2019 09:31
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Без подарков не останется никто. В Беларуси стартовала ежегодная благотворительная кампания Красного Креста. Цель проекта – ёлка желаний. Вручить презенты всем, кто не может получить их от родных и близких.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК – Роман Мосько и специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК – Инна Прудникова.

Что такой фандрейзинг?

Роман Мосько, специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК:
Это привлечение ресурсов, что-то вроде маркетинга, но в благотворительности.

Любой желающий может перевести деньги или самому привезти подарок?

Роман Мосько:
Для этого мы создадим максимально комфортные условия.

Поддерживают ли ваш проект?

Инна Прудникова, специалист по индивидуальному фандрейзингу БОКК:
Конечно, поддерживают. Вот например, в торговых центрах мы разместили наши елки и они очень пользуются популярностью, что подарки мы не успеваем забирать. Также идут на наш сайт, там мы тоже собираем деньги и покупаем на них подарки для детей.

«Просят мяч, куклу, варежки или ботиночки, чтобы ходить в школу». Благотворительная акция проходит в Беларуси-1

На ёлках желаний размещаются какие-то пожелания детей или там можно свою фантазию проявить?

Роман Мосько:
Да, есть несколько вариантов. Классический вариант ёлка с желаниями детей, мы собираем эти пожелания по всей стране.

Это желания конкретных ребят?

Роман Мосько:
Есть два варианта. В некоторых случаях это желания конкретных ребят, мы такие елки размещаем по всей стране. Во всех районах страны есть хотя бы одна такая елка.

В этом году мы попробовали новый формат. Мы отобрали наиболее популярные пожелания детей на основе 10-летнего опыта и разместили их на елках, чтобы сделать такой унифицированный вариант.

Какие самые популярные запросы детей?

Инна Прудникова:
Просят разные подарки: мяч, куклу, варежки или ботиночки, чтобы ходить в школу. Необязательно привязываться к этим желаниям, которые написаны в открытке. Я думаю, дети будут рады любым подаркам.

«Просят мяч, куклу, варежки или ботиночки, чтобы ходить в школу». Благотворительная акция проходит в Беларуси-4

Роман Мосько:
Любой подарок найдет своего ребенка.

Можно ли в акции поучаствовать удаленно?

Инна Прудникова:
Конечно, можно. Мы создали интернет-платформу, на сайте можно пожертвовать деньги и мы купим подарок детям. Все останутся с подарками, даже если просто перечислить деньги.

Роман Мосько:
Каждый, кто сделает онлайн-пожертвование, получит в конце общий отчет, как прошла кампания, сколько детей в конечном итоге получили помощь.

# Благотворительная акция # Дети # Роман Мосько # Инна Прудникова # Фотофакт

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