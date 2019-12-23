Дед Мороз и Снегурочка устроили викторину. Как в одной из минских школ прошли мероприятия по безопасности на дороге

Валерия Борисевич, корреспондент:

С 25 декабря начинается долгожданная пора – каникулы, именно поэтому сотрудники ГАИ проводят специальные мероприятия, на которых рассказывают, как правильно вести себя на дорогах.

Совершенно не важно, останется ваш ребёнок в городе либо же отправится гостить в деревню к любимой бабушке – опасность на дорогах может подстерегать в любую минуту. ДТП по вине водителей и самих детей случаются с регулярностью, поэтому думать, что вас это может не коснуться, нельзя. Некоторые родители забывают напомнить детям, как правильно себя вести на пешеходном переходе, поэтому эта столичная школа взяла такую ответственность на себя.

Кристина Губаревич, заместитель директора по воспитательной работе:

Так как наша школа находится в очень таком опасном месте, где есть и железная дорога – трамвайные пути, и проезжая часть, мы очень беспокоимся за безопасность наших ребят, поэтому мы обязательно просим их приобрести фликеры, также мы стараемся проводить различные мероприятия.

С 16 декабря в Минске стартовал комплекс профилактических мероприятий по усилению надзора за дорожным движением. Многие столичные школы организовали кружки, секции и классные часы, на которых в игровой форме рассказывали детям ПДД. Средняя школа №134 подготовила специальный концерт, во время которого Дед Мороз и Снегурочка устроили викторину по правилам дорожного движения.

Эта школа готовит малышей к самостоятельной жизни с младших классов. Дети учат стихи, поют песни и придумывают танцы, чтобы рассказать своим друзьям, как правильно вести себя на дорогах. Главная опасность на проезжей части, как рассказывают сами ученики третьих классов, – стоящая на дороге машина, ведь за ней может прятаться автомобиль, несущийся на полной скорости. Сложно поверить, но эти малыши знают правила лучше, чем многие взрослые.

Несмотря на серьёзную подготовку в школе, специалисты советуют родителям на собственном примере показывать малышу, что дорога – не место для игр. Уходящий 2019 год стал лидирующим по многим показателям: ДТП с участием детей снизились к минимуму.