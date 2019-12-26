Как команда «Евроопт» поздравила детей в Ивенецком доме-интернате
Ивенец называют старосветским местечком на берегу реки, в нем еще живы традиции средневекового городка. В часе от столицы есть Ивенецкий дом-интернат, гостям тут всегда рады, особенно с подарками. Сюда создавать новогоднее чудо приехала и команда «Евроопт».
Сладкий подарок и волшебную интерактивную книгу подарили каждому ребенку. Чтобы дети обучались в игровой форме и читали еще больше – компьютер и два планшета. Современное волшебство не без умных технологий, в книгах – дополненная реальность: читаешь и одновременно словно смотришь мультфильмы.
Как команда «Евроопт» поздравила детей в Ивенецком доме-интернате? Узнаете, посмотрев видеоматериал.