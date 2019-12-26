Как команда «Евроопт» поздравила детей в Ивенецком доме-интернате

Ивенец называют старосветским местечком на берегу реки, в нем еще живы традиции средневекового городка. В часе от столицы есть Ивенецкий дом-интернат, гостям тут всегда рады, особенно с подарками. Сюда создавать новогоднее чудо приехала и команда «Евроопт».