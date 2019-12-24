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«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре

24 декабря 2019 08:52
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Новый Год – время настоящих чудес, когда оживают даже сказки. Сегодня в мир увлекательных приключений погрузились воспитанники Мозырского детского дома, который в эти дни отмечает 75-летие. Команда «Евроопт» приехала сюда неслучайно: дети загадали желание и попросили у Деда Мороза интерактивные книги. Поэтому сегодня было важно не только читать, но и следить за смартфоном: легким движением руки герои сказок, как по волшебству, сходят с книжных страниц.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-1

Илья Черняков:
Там можно играть, читать, там все тебе покажут, там круто, вообще, в этой книжке!

Максим Городецкий:
Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-4

Дополненная реальность во всех смыслах: герои разговаривают, бегают, прыгают – достаточно скачать приложение и просто взглянуть на них через экран смартфона. 25 развивающих игр, яркие картинки, а для любителей полного погружения – внутри ещё и 3 аудиокниги. Малыши не только увидели, как оживают известные персонажи, но и в очередной раз убедились: сказка ближе, чем кажется.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-7

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы «Евроопт»:
Торговая сеть «Евроопт» присоединилась к республиканской благотворительной акции «Наши дети», мы посещаем по одному детскому дому, детской деревне или интернату в каждой области. Сегодня мы в Мозыре и традиционно приехали к ним в гости. Это наш не первый визит, мы хорошо знакомы и с ребятами, и с воспитателями.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-10

Любимые зимние сказки: «Щелкунчик», «Снежная королева» и полюбившиеся бонстики, на этот раз с новогодними приключениями. Целых двести страниц с яркими «живыми» картинками – новогодний подарок, который займет достойное место на книжной полке. А в качестве общего подарка для детского дома была подготовлена игровая приставка, на которую можно установить полезные развивающие игры.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-13

Ирина Вишневская, директор ГУО «Мозырский детский дом»:
Мы про эту книгу давно смотрели анонсы, мы рассматривали ее в Интернете и мечтали её приобрести. Она имеет развивающий материал для детей, она доступна и необыкновенна. Это, действительно, чудо какое-то!

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-16

Много улыбок и неподдельный интерес – даже малыши, которые не умеют читать, легко попадают в загадочный мир и путешествуют вместе с любимыми героями. Многие делают это впервые. Такой праздничный марафон компания «Евроопт» привезет в каждую область. Волшебная книга появится во многих белорусских семьях. Рекомендуют даже звезды белорусской эстрады: Александра и Константин специально приехали в Мозырь, чтобы разделить радость с малышами из детского дома.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-19

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-21

Александра Кирсанова, артистка дуэта «Александра и Константин»:
Сразу вспомнилось детство и все сказки. Ведь Новый Год – это самая замечательная и чудесная какая-то история для каждого ребенка и для взрослого человека.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-24

Волшебную книгу с оживающими иллюстрациями уже сейчас можно купить в магазинах «Евроопт». Надо собрать всего 5 фишек-наклеек и вклеить их в специальный флаер. Волшебный сюрприз для малыша всего за 9.99. Подарки ждут и тех, кто в новогодних костюмах воплотит персонаж одной из сказок и так отправится на школьный утренник – приём фотозаявок открыт. Ведь с «Евроопт» оживают не только сказки, но и мечты маленьких фантазёров. Подробности фотоконкурса, а также адреса магазинов, где проходит акция «Любимые зимние сказки» на сайте evroopt.by.

«Я такой книги ни разу не видел, и это просто, как сказка». Как поздравили детей из детского дома в Мозыре-27

*На правах рекламы.

# Реклама # Дети # Илья Черняков # Максим Городецкий # Егор Хрусталев # Ирина Вишневская # Александра Кирсанова # Фотофакт # Реклама

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