Телеканал СТВ поздравил с праздниками воспитанников Вилейской школы-интерната

Новости Беларуси. С наступившими праздниками детей поздравил сегодня телеканал СТВ. В рамках акции «Наши дети» ведущие посетили Вилейскую школу-интернат.

Ребятам подарили ценные подарки и сладости, а после показали представление. Воспитанники провели для гостей экскурсию по учебным классам и познакомили со своими творческими работами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это новогоднее «волшебство» воспитанники Вилейской школы-интерната действительно запомнят надолго. Как, впрочем, и гостей — ведущих информационных и развлекательных программ телеканала СТВ. В их руках — рождественские чудеса, улыбки и долгожданные подарки.

Анастасия Савицкая, пресс-секретарь СТВ:

Мы приехали сюда к деткам, попытались привезти им праздник. Привезли сюрприз в виде представления Уго и Лека, а также подарки. Купили интерактивную доску, чтобы как-то разнообразить их учебный процесс.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Очень переживали, когда сюда ехали, но самое главное, что у детей, как мы увидели, улыбки на лицах, глаза горят. Мы им подняли настроение, вчера было Рождество, а мы сегодня приехали с подарками, продлили им новогодние праздники.

Воспитанники Вилейской школы-интерната:

Мне выступление понравилось, было интересно.

Большое спасибо за представление, нам было очень весело и приезжайте еще к нам!

Вилейская школа-интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи действительно уникальна. Она стала настоящим домом для более чем 160 детей со всей Минской области. От 7 до 17 лет. Половина из них — дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. И каждому из них нужны внимание и, конечно, теплота.

Владимир Полубятко, директор ГУО «Вилейская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи»:

Самое главное – создать ту обстановку тепла, домашнего уюта, всего самого лучшего, что только может быть в семье.

Ещё раз в гости новых друзей ребята уже позвали. Поэтому неудивительно, что в планах нашего телеканала — сделать такие встречи с вилейскими воспитанниками традиционными.