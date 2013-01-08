Дети из пострадавших от Чернобыльской аварии регионов, а также из детских домов и школ-интернатов собрались на праздничной елке в Минске

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Рождественская елка - наши дети» проходит сегодня в Минске. Под сводами Свято-Духова кафедрального собора праздничная елка собрала более 1 500 ребят.

Это дети из пострадавших от Чернобыльской аварии регионов, а также из детских домов и школ-интернатов. Традиционно Митрополит Филарет совершил молитву, в храме звучали рождественские песнопения. Ребята не только принимали подарки, но и сами их дарили.

Участница акции:

Это очень приятно, поскольку мы приезжаем в этот собор уже не в первый раз. Мы знаем, что приехали дети из России, Украины, больше идет знакомств с этими детьми из разных стран.

После встречи в храме дети отправились в Белгосцирк. Здесь ребят помимо праздничного представления и сладких подарков ждали сюрпризы от звезд белорусской эстрады. Благотворительная акция «Рождественская елка - наши дети» уже стала традиционной и проходит в столице 19 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.