Подробности рождения двойняшек в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стали известны СМИ

Новости России. Рост мальчика – 50 сантиметров, вес – почти 3 килограмма. Гарри появился на свет на несколько минут раньше своей сестрёнки. Лиза весит 2 килограмма 400 граммов и её рост – 48 сантиметров. Напомним, двойняшки появились на свет 18 сентября от суррогатной матери.

Марк Курцер, главврач клиники, где находилась суррогатная мать (в интервью Life News):

Алла Борисовна давно обратилась к нам: мы уже десятилетия занимаемся этими проблемами. Легитимный метод используется в тех случаях, когда имеются противопоказания для беременности. Это был амбулаторный процесс. Беременность – это же не патологическое состояние, это естественно. Суррогатная мать наблюдалась в клинике, и роды проходили здесь же.

Новость о пополнении в семье Аллы Борисовны и Максима Александровича уже назвали светской сенсацией. В минувшее воскресенье по случаю рождения детей в доме Пугачёвой и Галкина состоялся праздник. По окончанию торжества Филипп Киркоров в Twitter признался, что «не встречал более счастливой женщины, чем Алла».

Счастливый отец Максим Галкин – на седьмом небе от счастья. В социальной сети он поделился радостью с поклонниками и поблагодарил за поздравления и тёплые слова. На своей страничке в Twitter Галкин разместил фотографию, на которой изображены ножки новорождённого ребёнка.

Максим Галкин, запись в Twitter:

Спасибо за поздравления! Нам очень приятно! Да мы стали родителями! У нас двойняшки.

Метод суррогатного материнства предполагает, что оплодотворенную яйцеклетку подсаживают другой женщине, которая в будущем вынашивает чужого ребенка. Больше о суррогатном материнстве вы узнаете из видео.