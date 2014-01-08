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  • Под сводами Свято-Духова кафедрального собора в Минске праздничная елка собрала почти полтысячи ребят с особой судьбой

Под сводами Свято-Духова кафедрального собора в Минске праздничная елка собрала почти полтысячи ребят с особой судьбой

08 января 2014 17:49
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Благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети» прошла 8 января в Минске. В 2013 году она стала 20 по счету. Под сводами Свято-Духова кафедрального собора праздничная елка собрала почти полтысячи ребят. Это дети из пострадавших от Чернобыльской аварии регионов, а также из детских домов и школ-интернатов, а также воспитанники воскресных школ России и Украины.

С ними встретился патриарший экзарх всея Беларуси. Митрополит Минский и Слуцкий Павел благословил детей и поздравил их с Рождеством. Ребята в свою очередь приготовили для владыки свой подарок: торт с 21 свечой и праздничную песню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Для меня это первый такой праздник, когда я на белорусской земле общаюсь с нашими малышами.

Маргарита Гайдук, участника акции «Рождественская елка – наши дети» (Минск):
Мне очень понравилось, что он такой общительный и любит детей.

Серафим Прихожай, священник Новозыбковского благочиния (Россия):
Посмотрите на их улыбки. Получить подарки всегда детям радостно, всегда приятно. И они свой подарок подготовили владыке Митрополиту, везли его сюда, свое творчество, свои таланты. Дай Бог, чтобы они их реализовывали.

Алина Воропаева, участника акции «Рождественская елка – наши дети» (Могилевская область):
Не пожалела, что я сюда приехала. Здесь очень красиво, интересно, увлекательно.

Виктория Василенко, участника акции «Рождественская елка – наши дети» (Могилевская область):
Сегодня очень интересно рассказывали, пели красиво, рассказывали стихи. Мы после этого поедем в цирк.

После встречи в храме дети отправились в цирк. Здесь для них подготовили праздничное представление и сладкие подарки. В 2013 году, к слову, ребята побывали в Театре оперы и балета.

Всего же за 20 лет в благотворительной акции приняли участие больше 40 тысяч детей. В том числе из России и Украины.

# Дети # Фотофакт # Благотворительность # митрополит Минский и Слуцкий # Патриарший экзарх всея Беларуси # Православные в Беларуси # Павел

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