Прямой эфир

Воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра с праздниками поздравил Виктор Лукашенко

30 декабря 2013 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздравлять ребят с наступающим Новым годом и Рождеством для семьи президента уже стало доброй традицией. 30 ноября Виктор Лукашенко вместе с супругой и тремя детьми приехали в гости к воспитанникам Смолевичского социально-педагогического центра. Здесь живут 20 ребят самого разного возраста, которых временно изъяли из семей.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь по национально безопасности:
Придя сюда, ощущаешь такую доброжелательную, теплую атмосферу. Я вижу, что детки здесь ухоженные, помещения отличные. Воспитатели, педагоги, руководство этого приюта достаточно на таком профессиональном уровне заботятся о них. И самое главное знаете что? 50% детей возвращаются в свои биологические семьи.

Дети приготовили для долгожданных гостей подарки, сделанные своими руками, напоили чаем. Воспитанники центра не остались накануне праздника без сюрпризов. Они получили подарки, о которых давно мечтали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:
Робот на пульте. Управляемая машинка с открытыми дверями. И конфеты.

Мне подарили самолет на пульте управления и конфеты. Видел у других детей и мечтал об этом.

# Благотворительная акция # Дети # Фотофакт # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
Акция «Наши дети». Дмитрий Лукашенко посетил Солигорский социально-педагогический центр
30 декабря 2013 13:28

Акция «Наши дети». Дмитрий Лукашенко посетил Солигорский социально-педагогический центр

В Минске собирают деньги на покупку лошади для реабилитации детей-инвалидов
29 декабря 2013 16:13

В Минске собирают деньги на покупку лошади для реабилитации детей-инвалидов

2,5 тысячи детей со всей Беларуси. Кого пригласили на главную ёлку страны во Дворец Республики в Минске?
28 декабря 2013 21:05

2,5 тысячи детей со всей Беларуси. Кого пригласили на главную ёлку страны во Дворец Республики в Минске?