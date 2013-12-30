Воспитанников Смолевичского социально-педагогического центра с праздниками поздравил Виктор Лукашенко

Новости Беларуси. Поздравлять ребят с наступающим Новым годом и Рождеством для семьи президента уже стало доброй традицией. 30 ноября Виктор Лукашенко вместе с супругой и тремя детьми приехали в гости к воспитанникам Смолевичского социально-педагогического центра. Здесь живут 20 ребят самого разного возраста, которых временно изъяли из семей.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь по национально безопасности:

Придя сюда, ощущаешь такую доброжелательную, теплую атмосферу. Я вижу, что детки здесь ухоженные, помещения отличные. Воспитатели, педагоги, руководство этого приюта достаточно на таком профессиональном уровне заботятся о них. И самое главное знаете что? 50% детей возвращаются в свои биологические семьи.

Дети приготовили для долгожданных гостей подарки, сделанные своими руками, напоили чаем. Воспитанники центра не остались накануне праздника без сюрпризов. Они получили подарки, о которых давно мечтали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Робот на пульте. Управляемая машинка с открытыми дверями. И конфеты.

Мне подарили самолет на пульте управления и конфеты. Видел у других детей и мечтал об этом.