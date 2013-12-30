Воспитанников детских домов в Витебской и Гродненской областях поздравили предприятия, общественные организации и артисты

Новости Беларуси. К акции «Наши дети», которой президент дал старт 19 лет назад, за эти годы подключились не только чиновники, но и бизнесмены, меценаты, представители общественных объединений, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

Так руководители одного из самых крупных обувных предприятий посетили Велико-летчанский детский дом в Витебске. Компания подарила детям сладости. А тем ребятам, которые в следующем году покинут детский дом после 11 классов — оказали еще и денежную помощь. К слову, уже по традиции, в новогодние праздники порядка пятисот тысяч пар обуви попали в социальные учреждения страны.

Поздравил детей и Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Так в гости к воспитанникам Ивьевского дома-интерната заглянули волонтеры движения «Доброе сердце». Там находятся дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Всего 76 ребят. Для них подготовили настоящее представление. А специальным подарком стали песни Эдуарда Ханка. Композитор лично приехал поздравить малышей с Новым годом.